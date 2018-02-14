Сколько ещё проживёт безналоговая торговля в интернете

Зарубежные интернет-магазины не платят НДС, потому стоимость товаров в них в среднем на 18-20 % ниже, чем в российских. Торгово-промышленная палата России предлагает исправляющие ситуацию изменения в налоговое законодательство.

Только одна «Чёрная пятница» в ноябре принесла онлайн-магазинам 7,5 млрд рублей. Новогодние распродажи – ещё 23 миллиарда. В России 84 миллиона пользователей интернета, из них половина совершает покупки онлайн.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2017 году продажи в российском сегменте интернета выросли до 1,1 триллиона рублей. Две трети суммы приходится на российские интернет-магазины. В стране их около 45 тысяч, на первую сотню приходится 70 % рынка. В Белгородской области действует, по разным данным, 250-300 магазинов, в которых можно купить товар через интернет.

Гендиректор компании «Озон» Александр Шульгин рассказал, что у компании наблюдается очень высокий рост числа покупателей в регионах. Растёт число заказов и с компьютеров, и с мобильных устройств.

Растёт и конкуренция

Но выход на интернет-рынок в последние несколько лет сильно подорожал.

— Если раньше студенты, у которых было 100-200, может быть, 500 тысяч рублей, легко открывали интернет-магазин, сейчас это совсем не так. Если у вас нет хотя бы 30 миллионов рублей, то сколько-нибудь заметным интернет-бизнесом заниматься бессмысленно.

Алексей Фёдоров, управляющий партнёр группы компаний «220 вольт»

Компания «Озон» за 20 лет из онлайн-продавца книг и аудио- видеопродукции выросла в одного из лидеров рынка. Самой продаваемой категорией товаров остались книги, а самой прибыльной стала одежда. Оборот компании за 2016 год составил 18 млрд рублей. Гендиректор Александр Шульгин рассказал о рекордном росте выручки на 42 % за три квартала 2017 года. А к 2018 году цифра оказалась ещё выше.

Продукты питания с доставкой на дом

В 2017 году «Озон» начал продавать свежие продукты. Вложили 50 млн рублей в зону хранения и настройку доставки. О результатах не рассказывают, но их коллеги по цеху сомневаются, что они высоки. Помогла бы развитию продажа в интернете алкоголя, но это на данный момент запрещено.

Это (продукты питания – ред.) должно быть одинаково безопасно как для тех, кто покупает в ларьке, в магазине, в любой точке, так и для тех, кто покупает в интернете. Тот, кто несёт информацию в сети, должен нести ответственность и объявлять, кто производитель, кто продавец. И все в этой цепочке должны знать меру ответственности с точки зрения подделки, контрафакта и каких-то вещей, которые могут повлиять на жизнь и здоровье людей.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

В Белгородской области продажа продуктов через интернет если не набирает обороты, то входит в обиход. Один из гипермаркетов, продающих еду в регионах Черноземья, в 2017 году создал интернет-магазин. В нём можно выбрать товары, способ оплаты и доставку курьером или указать промежуток времени, в который можно забрать готовую «авоську» в стационарном магазине.

Интернет-магазин «на коленке»

Больше других растёт сегмент «сделай сам». Продажи электроинструментов за год подскочили на 40 %. Александр Фёдоров, управляющий партнёр ГК «220 вольт», рассказал, что 65-70 % бизнеса – оптовый вместе с отгрузками товара в адрес франчайзы, а всё остальное – розничный интернетный бизнес.

— На каждое предложение обычной дрели у вас 300-500 различных интернет-магазинов, которые эту дрель предлагают. Борются за каждый процент и даже долю процента. Вещь стоит 10 тысяч рублей, а очень маленький интернет-магазинчик «Два студента» продаёт её за 10 100 рублей, зарабатывая 100 рублей с этой покупки. Не процент, не наценку, не норму прибыли, не ебитду зарабатывают, а зарабатывают 100 рублей.

Алексей Фёдоров, управляющий партнёр группы компаний «220 вольт»

Открыть простейший интернет-магазин обходится недорого. Нужен сайт и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Один из таких магазинов по продаже постельного белья белгородец, который не захотел называть себя («я в этом деле не эксперт»), открыл семь месяцев назад. Рассказал, что прибыли дело пока не приносит из-за высокой конкуренции даже не с зарубежными, а с российскими продавцами. На развитие надеется, но особо и не переживает: зарабатывает на другой постоянной работе, интернет-магазин пока – побочная деятельность.

Выживут только сильнейшие

Вообще из-за высокой конкуренции на рынке из десяти новых интернет-магазинов выживает один. До пятилетнего юбилея добираются единицы. Проще выйти на рынок с уникальным предложением. Так, в одной белгородской компании, занимающейся продажами онлайн материалов для корпусной мебели с 2014 года, считают, что специфика предлагаемых товаров и услуг помогает избежать конкуренции с зарубежными продавцами.

Смотря с каким предложением, товаром и услугой заходить на рынок. Если предложение уникально и перспективно – это сделать гораздо проще. Немаловажен сервис и качество оказываемых услуг. У нас онлайн-покупками стали активно пользоваться как частные, так и оптовые покупатели.Юрий Нарижний, специалист по рекламе в компании, занимающейся онлайн-продажами

Эти мелкие пакеты…

Наравне с ценой товара важное преимущество для покупателя в интернете – доставка. Но если на Дальнем Востоке покупку готовы ждать неделю, то половина москвичей покупает в режиме «только сегодня». В Москве расторопно работает обычная почта.

— В Москве цены практически равны, потому что Почта является ориентиром по цене. И все наши конкуренты стараются сделать предложения по цене, равной Почте России. Чем дальше от Москвы мы находимся, тем цена больше может отличаться: на 5-7 процентов, но не больше.

Сергей Малышев, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России»

У «Почты России» 42 тысячи отделений – это основное конкурентное преимущество госкомпании на рынке доставки товаров. С предприятием сотрудничает свыше 8 000 российских интернет-магазинов. На почту приходит 67 из 100 товарных отправлений в стране: каждое второе с внутреннего рынка и почти все заграничные.

В региональном отделении Почты России рассказали, что в 2017 году доставили белгородцам 4,1 млн входящей корреспонденции, из которой 3 156 392 – мелкие пакеты. EMS (доставка курьером посылки до 50 кг) пользовались 53 945 раз. Число мелких пакетов за год выросло на целый миллион, общее количество корреспонденции – почти на 1,4 млн.

У Почты России тоже есть свой интернет-магазин – «Почта Маркет». Этой зимой в нём заказывают больше садоводческие и дачные товары.

Почему у китайцев дешевле

Доля трансграничной торговли на российском рынке за восемь лет выросла в пять раз – до 37 %. Быть «иностранцем» в рынке выгодно из-за налогов. Белгородец Евгений К. рассказал, что много товаров заказывает в крупном китайском интернет-магазине, в первую очередь, из-за цены.

— Да, риски есть. Но сейчас почти все посылки из Китая отслеживаются, их легко проследить. В случае брака работает защита покупателя. Товары подороже присылаются службами доставки, часто – на дом. И это не сильно увеличивает стоимость. Так что всё, что я могу подождать 15-20 дней доставки и уверен, что мне это подойдёт, я предпочту заказать в интернет-магазине. Не обязательно китайском, но в том, где дешевле.

Евгений К., постоянный клиент интернет-магазинов

Но часто покупатели становятся и жертвами мошенников. Белгородцы рассказали несколько случаев, когда вместо телефона приходил посылкой посторонний предмет, а одежда – совсем не того вида и размера, что на картинке в интернете.

«Мимо кассы» больше не будет

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что почти полтриллиона рублей оборота проходит мимо российской казны.

— Сегодня мимо государства проходит объём торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота, без всяких налогов и уплаты чего бы то ни было. К 2020 году это будет 3,2 триллиона рублей, которые будут мимо государства идти. Естественно, это выбивает наши площадки и даёт возможность для экспансии зарубежных партнёров. Естественно, надо уравновесить.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

По данным «Интерфакс», в 2017 году потери бюджета из-за отсутствия НДС на товары, ввозимые из-за границы, составили 130 миллиардов рублей. Торгово-промышленная палата направила в конце прошлого года письмо правительству с просьбой ускорить введение налогов и пошлин для иностранных интернет-магазинов. Вероятно, к лету лимит в 31 килограмм на сумму 1 тысяча евро на беспошлинный ввоз товаров будет сильно сокращён. Это принесёт доходы в бюджет, но скажется на кошельке конечного потребителя.

Если вы из-за рубежа торгуете, вы не платите НДС, вы не получаете сертификат, не говорите о безопасности вашего товара, не делаете онлайн-кассы – много чего не делаете, что российская площадка делает. Это расходы. Почему наши площадки торговые стали перемещаться за рубеж? Потому что оттуда торговать выгоднее, чем внутри страны реализовывать, с точки зрения экономики.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

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