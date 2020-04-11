Сколько еще будет длится карантин? Как это отразится на экономике Украины



Карантинные меры в Украине в связи с эпидемией коронавируса были введены 12 марта. Вначале предполагалось, что продлятся они до 3 апреля. Уже вскоре стало известно: не стоит ожидать завершения карантина в начале апреля, так как своим постановлением КМУ продлил его до 24.04.2020. При этом – карантинные меры только ужесточились: если 17 марта были закрыты все заведения общественного питания, развлекательные и торговые центры, спортивные залы, то состоянием на 09.04.2020 – введен масочный режим, запрещены автобусные, авиа – и железнодорожные перевозки даже внутри страны, введен режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и многие другие непопулярные для населения методы борьбы с вирусом.

Бизнес на карантине

Бизнес в Украине оказался не готов к такому повороту событий. Особенно пострадали представители малого и среднего бизнеса. Из-за вынужденных простоев, ограничений и запрещений множество работодателей были вынуждены отправить своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Те, кто смог перепрофилироваться на дистанционную работу – пострадали меньше. Но и тут эти меры оказались скорее выходом «для поддержания штанов»: возможности оплачивать аренду помещений или хоть как-то содержать штат. Анонсированные правительством методы помощи малому и среднему бизнесу на практике оказались не такими уж и спасительными. Учитывая то, что ежедневно принимаются новые акты, которыми вносятся правки в предыдущие. Политолог: после окончания карантина в Украине значительно уменьшится количество бизнесменов .

Когда же окончание карантина?

Сегодня нет однозначного ответа. Речь о смягчении мер могут принять ближе к 20-ым числам апреля и то при условии положительной динамики с уменьшением количества инфицированных. Глава КМУ Денис Шмыгаль сообщил, что экономика Украины не сможет выдержать двух- или трехмесячного карантина. Поэтому постепенно придется пересматривать меры. В любом случае, карантин не завершится еще в апреле.

А как же экономика?

Приходится осознавать реальность: только в ресторанном бизнесе из-за карантина сегодня не работает больше 160 тыс. человек. А сколько в других сферах? 50% сотрудников малых предприятий уже уволены или находятся в отпусках за свой счет. 6% малого бизнеса – закрылось совсем. В среднем бизнесе показатели тоже не радуют- до 25% сотрудников уволены или временно не работают. Доходы малых предприятий упали на 80%, средних- на 50%. А ведь на налогах малого и среднего бизнеса держится госбюджет Украины.

И если сегодня страдает бизнес, то уже летом последствия кризиса из-за карантина почувствуют на себе и работники бюджетной сферы. Сколько мир будет отходить от тяжелого экономического кризиса из-за COVID-19 .

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