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Сколько энергии нужно человечеству, чтобы победить бедность и изменение климата?

Мировая экономика 22 Ноя 2019
Сколько энергии нужно человечеству, чтобы победить бедность и изменение климата?
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Как известно, у человечества имеется 2 основные и взаимозависимые проблемы — нищета и стремительное изменение климата. Для того, чтобы их искоренить, человечеству может потребоваться один из основных ресурсов — энергия, необходимое количество которой долгое время не знал ни один специалист в мире. Как сообщает портал techxplore.com, в своей новой работе исследователи IIASA попытались выяснить, действительно ли удовлетворение самых основных потребностей каждого человека является препятствием для стабилизации изменения климата.

Мировая энергетика является одной из основных причин выбросов углекислого газа в атмосферу планеты

Сколько энергии потребляет человечество?

Как известно, экономическое развитие и смягчение последствий изменения климата являются несовместимыми между собой понятиями, так как человечеству для его развития требуется все больше и больше энергии, которая могла бы поддерживать его рост. Сокращение вредных выбросов в атмосферу могло бы стабилизировать климат нашей планеты, однако до сих пор еще не придуман универсальный способ отделения энергетических потребностей бедных слоев населения от общего роста спроса в развитых странах мира, что ставит крест на постепенном переходе человечества к экологически чистой энергии. Наиболее значительный рост потребления электроэнергии на сегодняшний день приходится на такие страны, как США и Китай, потребляющие наибольшее количество энергии в мире. Для того, чтобы увидеть зависимость материальных потребностей человечества от энергетических ресурсов, исследователи проанализировали три развивающиеся страны на предмет необходимости удовлетворения их энергетических запросов в контексте культуры и климата. Бразилия, Южная Африка и Индия стали “подопытными странами” в теоретическом эксперименте ученых, которые разработали новый способ получения спроса на энергию не благодаря общему экономическому росту, но исходя из наиболее привычных, базовых потребностей населения развивающихся стран.

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Бразилия — одна из наиболее быстро развивающихся стран мира

Результаты исследования показывают, что потребности в энергии для обеспечения достойного уровня жизни для всех слоев населения в выбранных странах значительно ниже их текущего национального энергопотребления, а также значительно ниже среднего глобального уровня использования электрической энергии на душу населения. Энергии, требующейся для обеспечения хорошего уровня здравоохранения и образования, необходимо гораздо меньше, чем в настоящее время используют современная инфраструктура, транспорт и здания. Кроме того, эти потребности в энергии могут быть сокращены еще больше в том случае, если страны обеспечат повсеместное применение доступного общественного транспорта и будут использовать местные материалы при строительстве зданий.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что спрос на энергию определяется не только основными потребностями, но и ее излишком, который используется при удовлетворении потребностей среднего и высокообеспеченного классов.

Исследователи считают, что основная часть будущего энергетического роста в развивающихся странах будет направлена не на искоренение нищеты, но на поддержание именно благополучных слоев населения. Из-за различий между социальными группами, развивающиеся страны рискуют столкнуться с различными издержками и проблемами, связанными с увеличением количества выбросов парниковых газов в результате повышения качества жизни граждан выше базового уровня. Столь неоднозначный результат может говорить о том, что мировая экономика уже в самое ближайшее время может начать нуждаться в настоящей технической революции для обеспечения человечества новым чистым и постоянным источником энергии.

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