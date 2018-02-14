Сколько дней смог бы содержать экономику Украины Ахметов: неожиданные данные — 24 Канал

Издание Bloomberg осмелилось представить, что Ринат Леонидович Ахметов стал Робин Гудом, то есть тем, кто отдает, а не забирает.

36 – столько дней сумел бы полностью содержать на свои деньги Украину донецкий олигарх Ринат Ахметов. С состоянием в почти что 5 миллиардов долларов, ежедневно полноценное функционирование государства обходилось бы Ринату в 132 миллиона долларов.

Читайте также: Как менялся процент «теневой экономики» Украины во времена независимости: статистика

Основатель Amazon Джеффри Престон смог бы содержать Соединенные Штаты лишь 5 суток тратя 19,6 миллиарда долларов в день.

Основной владелец «Северстали» россиянин Алексей Мордашов у которого 19,7 миллиарда долларов, смог бы обеспечивать работу российского правительства в течение 14 дней.

В 2018 году украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся на 46 позиций заняв 393 место в рейтинге самых богатых в мире людей.

Полный выпуск программы «Вести.UA» смотрите здесь.

Источник