Сколько денег украинцам выплатили негосударственные пенсионные фонды — Минфин

По состоянию на 31 марта 2020 года, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выплатили своим участникам более 986,7 млн грн. Об этом «Минфину» сообщили в Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УААПФ).

По данным отчета за 1 квартал 2020 года, всего участниками НПФ есть 878,3 тыс. человек.

Самые щедрые пенсионные фонды

Абсолютным рекордсменом по выплатам пенсий стал корпоративный пенсионный фонд Нацбанка — более 610 млн грн.

Второе место занял корпоративный пенсионный фонд Укрэксимбанка. По состоянию на 31 марта 2020 года, его участники получили чуть больше 63 млн грн.

В тройку самых щедрых также вошел открытый негосударственный пенсионный фонд «Эмерит-Украина», который выплатил более 58 млн грн.

Негосударственные пенсионные фонды, которые выплатили наибольше пенсий, по состоянию на 31 марта 2020 года

Источник: УААПФ

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Каким НПФ доверяют украинцы

По данным первого квартала 2020 года, наибольшее количество участников в профессиональном негосударственном пенсионном фонде «Магистраль» — более 326 тыс. человек.

На втором месте по количеству участников открытый негосударственный пенсионный фонд «Европа». Ему доверили свои сбережения почти 134 тыс. человек.

Третье место занял открытый негосударственный пенсионный фонд «Эмерит-Украина», который управляет финансами чуть больше 70 тыс. человек.

Самое большое количество участников по состоянию на 31 марта 2020 года в таких негосударственных пенсионных фондах

Источник: УААПФ

Как писал «Минфин», каждый четвертый негосударственный пенсионный фонд в 2019 году оказался в минусе, в некоторых НПФ доходность достигала 20% годовых.

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