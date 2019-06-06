сколько денег американцы вложили в Россию

Россия заняла 9-е место среди стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории РФ. Это на 11% меньше показателя предыдущего года (238 проектов), что соответствует общеевропейской тенденции снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе, отмечается в исследовании британской аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young Global Limited).

Больше всего прямых инвестиций российские проекты получили от компаний из США, Германии, Китая и Франции. Впервые с 2013 года абсолютным лидером стали Соединённые Штаты: количество американских инвестпроектов в экономике РФ увеличилось почти на 74% — до 33 (в 2017-м было 19). На втором и третьем местах — Германия с 24 проектами в России и Китай с 19.

Москва, Московская область, Приморский край

Иностранные инвесторы вкладывались в основном в агропродовольственный сектор (32 проекта), в производство машин и оборудования (29), в сектор цифровых технологий (24) в производство пластика (21) и химических продуктов (19). Самым популярными регионами для ПИИ в 2018 году оказались Москва и Московская область с 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25. На третьем месте Приморский край, показавший рост в 17% (14).

Вид на порт Владивостока Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/Global Look Press

Российская экономика до сих пор остаётся одной из наиболее интересных для инвестиций, это подтверждает и текущее нахождение РФ в топ-10 «Самых «инвестиционных» стран Европы», говорит генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. На его взгляд, образовавшийся в 2018 году отток инвесторов не критичен и обусловлен рядом объективных факторов. Увеличение же доли инвестиций американских компаний на 74% — лишнее подтверждение привлекательности рынка РФ.

В поисках тихой гавани

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев согласен с авторами исследования в том, что инвесторы вынуждены искать новые направления из-за неопределенности вокруг BREXIT, а также из-за снижения привлекательности крупнейших европейских экономик — Германии и Великобритании (число инвестиций снизилось на 13% в 2018 году). В надежде найти тихую гавань игроки переключились на «периферийные» страны, вроде Испании, Польши и Ирландии, однако и это не помогло: объём планируемых инвестиций в страны Старого Света находится на самом низком уровне с 2012 года.

С другой стороны, слабый курс рубля способствует росту желающих приобрести предприятие в России: в пересчёте на евро или доллары покупка обойдётся почти в два раза дешевле. Положительный эффект оказывают и государственные субсидии, направленные на импортозамещение.

Геннадий Николаев

эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

Основной преградой остаются санкции и чрезмерное вмешательство государства в российский бизнес. Но, несмотря на это, за последние семь лет Россия поднялась в рейтинге «Doing Business» с 124-го места до 31-го. Учитывая желание правительства вырасти до 20-го места в ближайшее время и активные реформы, направленные на улучшение делового климата, можно ожидать дальнейшего роста инвестиций, предполагает Николаев.

Глобальный тренд

Тот факт, что Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе, не может не радовать, рассуждает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Особенно с учётом общеевропейского и планетарного тренда снижения активности глобальных инвесторов, напрямую связанного с американо-китайской торговой войной и теми вызовами, перед которыми сегодня стоит вся мировая экономика и торговля. Не забудем также, что США в последние пять лет активно размахивают флагом антироссийских санкций, но при этом совершенно не прочь извлекать выгоду из бизнес-процессов, протекающих на территории России.

Этим и продиктован тот факт, что США вышли в лидеры среди глобальных инвесторов, инвестирующих в российский бизнес. Что не удивительно: деньги лишены политической составляющей, — они устремляются туда, где есть экономический эффект от инвестиций, и синергия выше по сравнению с аналогами.

Роман Блинов

руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»:

Правда, отмечает Блинов, по сравнению с теми инвестиционными потоками, которые прежде питали отечественную экономику, нынешние объёмы существенно ниже. До того уровня ПИИ, который наблюдался до кризиса 2008–2010 годов, России очень далеко. Впрочем, и сильно жаловаться не стоит. Как напоминает собеседник News.ru, самый большой приток ПИИ в страну был по итогам 2008 года: превысив $70 млрд, он вывел РФ на 5-е место среди всех стран мира. Блинов надеется, что в рамках проходящего на этой неделе Петербургского Международного Экономического Форума зарубежный бизнес откроет для себя новые горизонты по инвестированию средств в российские проекты, и это станет новым трамплином для качественного рывка экономики РФ.

Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков указывает на то обстоятельство, что в 2018 году сократились как количественные, так и качественные параметры прямых иностранных инвестиций в Россию. В данном случае оценки компании EY по количеству зарубежных инвестиционных проектов сходятся с данными ЦБ по денежному выражению ПИИ. Основная причина — плохой инвестклимат, не позволяющий реализоваться огромному потенциалу РФ. При этом макроэкономические условия в России, как производственной площадки, крайне привлекательные.

Здесь тебе и доступ к сырью, и недорогой качественный трудовой ресурс, и НИОКР, и выгодное географическое расположение, и дешёвая электроэнергия.

Антон Быков

главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий

Но даже с таким набором преимуществ можно «распугать» всех инвесторов, резюмирует Быков. А остаются в России только те, которые имеют здесь достаточный административный ресурс, дающий защиту в случае неблагоприятных сценариев. Неудивительно, что, согласно исследованиям EY, именно американцы заняли первое место по количеству инвестиционных проектов в России в 2018 году, хотя после дела Майкла Калви, возможно, даже они испугаются и сократят число проектов по итогам 2019 года.

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