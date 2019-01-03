Сколько будет стоить нефть в 2019 году — NEWS.ru

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Holger Weitzel/Global Look Press

Аналитики ожидают сохранения нисходящего тренда

События последних трёх месяцев 2018 года стали настоящим шоком для тех, кто рассчитывал на сохранение цен на нефть на уровне $80−82 за баррель. В первых числах октября нефтяные котировки устремились вниз и под восторженные комментарии президента США Дональда Трампа достигли к декабрю отметки в $54 за баррель. Декабрьское соглашение ОПЕК+ о снижении добычи не спасло цены, упавшие на 36%.

«Давайте сделаем ниже!»

Вероятно, процесс продолжится и в 2019 году. Он связан, прежде всего, с замедлением темпов экономического роста в ряде стран при одновременном наращивании нефтедобычи. Не стоит также забывать о призыве Трампа, который, поблагодарив Саудовскую Аравию, громогласно заявил: «Давайте сделаем ниже!» Соответственно, российскую экономику в новом году могут ждать весьма серьёзные испытания на прочность. В этом мнении сходятся опрошенные News.ru эксперты.

«В начале года по цене на нефть марки Brent мы должны ориентироваться примерно на $50 за баррель. Это долгосрочная средняя цена, которая обусловлена, прежде всего, издержками нефтяных компаний и более дорогой стоимостью мировых денег», — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Доллар будет стоить 80 рублей

По его словам, 2019 год будет очень трудным, просто катастрофичным: мир ждёт кризис, сопоставимый с событиями, которые вызвали банкротство Lehman Brothers. «Пузырь» на американском рынке акций лопнет, и в 2020 году мировая экономика с высокой вероятностью впадёт в рецессию. А перед рецессией, напоминает Разуваев, почти всегда следует падение котировок акций.

«Мы видим 1800−2000 пунктов по S&P. Нефть марки Brent может легко улететь на $30−35 за баррель. Если Банк России не будет вмешиваться в торги на фоне вновь подешевевшей нефти, то курс доллара достигнет минимум 80 рублей, а евро с легкостью пробьет уровень 90 рублей. Это вряд ли обрадует россиян», — рассуждает эксперт.

На рынке нефти в 2019 году по-прежнему будет преобладать нисходящая тенденция, согласен ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. По его оценкам, слабость углеводородов обусловлена риском ещё большего перепроизводства сырья, усиливает который перспектива глобального экономического спада. И хотя две недели назад страны ОПЕК+ согласовали снижение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки, начиная с января 2019 года, для решения проблемы избыточного предложения этой меры будет недостаточно.

Булкин Сергей/News.ru

«Одни только американские производители планируют нарастить добычу более чем на 1,5 млн баррелей, что полностью нивелирует усилия ОПЕК+ по восстановлению баланса на рынке. Также весьма вероятно, что и сами члены картеля будут недобросовестны в выполнении обязательств. При отсутствии фундаментальных факторов роста марка Brent обречена на снижение ниже $50 за баррель», — поясняет Деев.

Ожидание рецессии

По оценкам главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, в 2019 году цена на нефть будет зависеть, прежде всего, от состояния мировой экономики и желания основных игроков на сырьевом рынке стабилизировать ситуацию. К концу этого года, напоминает он, наметились неблагоприятные тенденции в экономике Еврозоны и Китая. У инвесторов усилились ожидания рецессии, которая неизбежно приведёт к существенному снижению потребления энергоносителей. Это совпало с резким увеличением нефтедобычи в США, России и Саудовской Аравии. Поэтому и произошло быстрое падение котировок более чем на 30%.

Эксперт не исключает, что при снижении цен ниже 40 долларов за баррель начнётся падение добычи и в США. Сейчас, по его информации, активность сланцевых компаний высокая и уровень производства нефти держится вблизи максимальных значений 11,6 млн баррелей.

«Прогноз на следующий год предполагает диапазон цен от $35 до $60 за баррель. Возможно, сокращения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, предусмотренного соглашением ОПЕК+, окажется недостаточно», — говорит Богданов.

Сдержат ли слово производители

Более оптимистично настроен эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. По его мнению, цены на нефть в 2019 году составят в среднем $65 за баррель, поскольку страны ОПЕК+ намерены вернуть цены до $70 за баррель к началу осени 2019 года.

«Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов заявил, что ОПЕК и смежные производители нефти готовы провести внеочередную встречу и сделают всё необходимое, если текущее сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки не стабилизирует рынок. В такой ситуации действительно следует действовать быстро и жёстко, стремясь не допустить обвала цен на нефть, чтобы не нанести ущерб экономике стран-экспортеров», — рассуждает Гасанов.

Конечно, продолжает он, крупных инвесторов и участников рынка волнует вопрос, насколько страны ОПЕК+, включая Россию, будут соблюдать ранее достигнутые договоренности. В этой связи с начала года может возрасти волатильность нефтяного рынка, который затем придёт в равновесие на долгое время.

Цели Вашингтона

По словам ведущего экономиста компании «ФинИст» Дениса Лисицына, поскольку в 2019 году США будут стремиться удержать низкие цены на нефть, котировки могут упасть до $45 за баррель марки Brent. Эксперт также напоминает о законопроекте «против картелей по производству и экспорту нефти», который рассматривает Конгресс. Этот документ, предусматривающий запрет на картельные сговоры на нефтяном рынке, предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного «акта Шермана». По мнению Лисицына, США хотят отбить любую охоту у кого-либо манипулировать мировыми ценами на нефть, чтобы улучшить экономическую ситуацию внутри страны.

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что касается договорённости стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, то она, считает аналитик, носит компромиссный и номинальный характер. Странам-экспортёрам абсолютно не выгодно сокращать добычу, текущие цены всех устраивают. Проще, наоборот, нарастить добычу и, соответственно, поставки на мировой рынок. Кроме того, продолжает Лисицын, запрет на закупки нефти у Ирана по факту не работает: восемь стран по-прежнему импортируют нефть из этой страны, что также будет влиять на общую ситуацию на мировом рынке.

«Сейчас котировки подбираются к черте, за которой себестоимость добычи сланцевой нефти в США станет нерентабельной. Не исключено массовое банкротство небольших компаний. Внутри страны может возникнуть дефицит коммерческой нефти. Об этом уже говорит статистика по коммерческим запасам, которая вторую неделю подряд находится в отрицательной зоне», — предупреждает Лисицын.

Возврата не будет

По его мнению, чтобы покрыть внутренний дефицит, Америке будет проще закупить дешёвой нефти на мировом рынке. В целом, считает эксперт, возврата к майским максимумам 2018 года ($77,5 за баррель) ожидать не приходится: котировки будут двигаться в определённом коридоре низких цен, что выгодно как для экспортёров, так и для потребителей нефти.

«Если положение дел в мировой экономике не улучшится, то велик шанс дальнейшего отставания спроса от предложения в 2019 году. Вполне возможно, экспортеры решатся на очередное сокращение добычи весной, однако до тех пор турбулентность на рынке будет сохраняться, так как игроки больше не реагируют на вербальные интервенции со стороны членов ОПЕК+, а обращают внимание лишь на реальные факты и результаты», — говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Судя по недавнему отчету Baker Hughes, отмечает он, число буровых установок в США вновь начало расти, что сигнализирует о скором росте добычи и усилении давления на котировки. Вероятнее всего, падение цен будет происходить до тех пор, пока инвесторы не получат чётких сигналов о результативности мер ОПЕК+, которые начнут воплощаться в жизнь с нового года.

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