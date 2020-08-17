сколько будет стоить ипотека и как заработать на акциях мировых компаний — Минфин

Вступая в должность месяц назад, нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко среди приоритетов своей работы назвал восстановление кредитования и сохранение макрофинансовой стабильности. Также он пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и уделять особое внимание стабильности гривны.

Инвестиции 2020: как заработать на акциях мировых компаний (видео)

В гостях у «Минфина» Тарас Гандзий — практикующий инвестор, лектор «Фридом Финанс Украина».

НБУ решил изменить требования к депозитным и кредитным договорам

Национальный банк Украины разработал и предложил к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

Зеленский ветировал продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам

Президент наложил вето на закон №3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как Киевгорстрой достраивает дома Укрбуда

К этому времени в «Киевгорстрое» планировали принять все 22 объекта, которые недостроил «Укрбуд». Однако этому помешало множество проблем, главная из которых — финансирование: для завершения недостроев «Укрбуда» необходимо более 2 млрд грн.

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