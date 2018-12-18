Скауты вручили Порошенко Вифлеемский огонь. Новости политики — Деловая столица

Представители скаутской организации «Пласт» передали президенту Петру Порошенко Вифлеемский огонь мира

Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Уже стало хорошей традицией ежегодно в канун Рождества получать от украинских пластунов огонек Вифлеемского Огня, который является символом света, мира и добра. И я с удовольствием беру в том участие», — написал Порошенко.

Напомним, 17 декабря украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

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