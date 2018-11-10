Скаршевский: Инвестклимат на Украине ухудшается — инвесторы выводят деньги

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Аналитик заявил, что к концу года курс валют будет 29,5-30 гривен за доллар. И для этого есть все предпосылки.

«Кроме обычных сезонных причин есть и сезонная глупость правительства — в декабре бюджетные расходы будут в 2-3 раза выше, чем среднемесячные по году. Для этого есть все основания, так как за 10 месяцев, по моим оценкам, расходная часть бюджета недофинансирована на 65 млрд грн — где-то на 8,5% от всех расходов госбюджета. Сейчас накапливается задолженность, которая будет погашена почти вся в декабре. Это говорит о том, что будет всплеск денег в экономику, что приведет к девальвации гривны, как это было в прошлые три года», — сказал Скаршевский.

Кроме вышеназванных факторов, считает эксперт, на курс валют будет влиять ухудшение инвестклимата и уменьшение иностранных инвестиций вследствие недоверия инвесторов к Украине и к ее экономической политике.

Нерезиденты будут выводить деньги из страны. По утверждению экономиста, сумма вывода средств увеличится вдвое и составит порядка $3,5 млрд (по сравнению с $1,7 млрд в прошлом году).

«Прямые иностранные инвестиции находятся на мизерном уровне — конца 1990-х годов — и в этом году, по данным Национального банка, сузились еще в 1,5 раза», — сказал финэксперт.

Также на курс валют будет давить увеличивающийся дефицит торгового баланса. По оценкам Скаршевского, он составит примерно $12 млрд по методологии Нацбанка. Так, дефицит торгового баланса с 2015 года увеличится в 3,5 раза.

Он также добавил, что ухудшается внешнеэкономическая конъюнктура и проседают рынки.

«Мы производим намного меньше, чем покупаем. Приходится докупать, особенно готовую продукцию, так как мы ее не создаем. И это обходится дороже сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью, которые Украина экспортирует», — резюмировал Виктор Скаршевский.

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