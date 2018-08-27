Скандальный нардеп разозлил соцсети оскорблениями в адрес умершего Маккейна

Скандальный нардеп Евгений Мураев оскорбительно высказался об умершем от рака сенаторе США Джоне Маккейне

Об этом говорится в его посте в Facebook, передает «ДС».

«Сенатор Маккейн не был «совестью Украины», он был всего лишь врагом СССР, а затем России. Ему всегда было плевать на судьбу любых туземцев — во Вьетнаме, Украине или Сирии, если их можно было использовать для достижения своих целей. Бомбить территорию или просто разрушать государственность — разницы нет. Точно так же, как нет разницы между ИГИЛ или западноукраинскими националистами. Просто расходник, как патрон или туалетная бумага», — написал он.

При этом Мураев обвинил Маккейна в развале Украины.

«Бомбить летал лично, в лагере для военнопленных сидел тоже лично. И вернулся на костылях, чтобы продолжать воевать уже в политике. Если нужно было разваливать Украину — он садился и ехал разваливать сам», — высказался скандальный политик.

В сети его слова вызвали волну негодования.

«Мураев от чувства глубокого удовлетворения смертью защитника интересов Украины в войне с Россией сенатора Маккейна вновь не удержал своё содержимое внутри: излил на Украину и украинцев зловонным потоком. Мол, «табличку с портретом Маккейна стоило бы прибить сотыми гвоздями к спине каждого «патриота», скорбящего о тяжелой утрате», — написал в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Мураев все еще не верит, что украинцы не будут выбирать, сотки там или двухсотки гвозди, кованые, литые или вообще саморезы, когда будут его прибивать под портретом Путина. Уверен, мелкий подонок, что хозяева защитят. Вот только хозяевам это будет даже удобно: такая хорошая картинка к новой легенде о «распятом мальчике в трусиках и очёчках», — добавил он.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник