Скандальную квартиру Лещенко увековечили в мемориальной табличке

На здании в Киеве, в котором расположена квартира народного депутата Сергея Лещенко, разместили «памятную табличку», посвященную ее скандальной покупке

Фото мемориальной доски публикуют пользователи соцсети Facebook, информирует «ДС».

«В этом доме за 7,5 млн гривень купил квартиру площадью 192 кв.метров выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко. Покупка была сделана при поддержке известных украинских меценатов и государственных деятелей — Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и Сергея Левочкина», — сказано в надписи на табличке.

Как рассказал охранник, дежуривший в здании, табличку повесила приблизительно в полдень группа молодых людей с камерами, которых сказали, что у них есть необходимое для этого разрешение, но показать его отказались.

Напомним, в сентябре 2016 года блогер Андрей Дзиндзя сообщил о покупке Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева за 7,5 млн грн.

Лещенко подтвердил информацию, сообщив, что деньги взял у руководителя «Украинской правды» Алены Притулы и гражданской супруги. В то же время столичные риелторы сомневаются в правдивости озвученной стоимости квартиры Лещенко: квартиры (площадью около 200 кв.м) в этом доме продаются в среднем по $5 тыс. за квадратный метр.

НАБУ проверило данное дело и заявило, что в покупке квартиры Лещенко есть признаки административного правонарушения, а именно — коррупции.

15 февраля 2017 года Сергей Лещенко сообщил, что Печерский районный суд Киева признал его невиновным в административном правонарушении при покупке квартиры в центре Киева.

4 апреля Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил об открытии производства против народного депутата Сергея Лещенко из-за приобретенной им квартиры.

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