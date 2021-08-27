Скачок в развитии шеринговой экономики Украины. Что еще украинцы будут делить в будущем? — Тарас Гетманский / ЛІГА.Блоги

Киев — одна из самых активно развивающих мировых столиц в сфере шеринга. Украинская столица вошла в ТОП-10, набрав 95 из 100 возможных баллов по индексу шеринговой экономики, обогнав Мехико, Осло и Стокгольм. Рассказываю, с чем связан такой скачок в развитии шеринговой экономики и какие услуги предложат украинцам уже в ближайшем будущем.

Шеринговая экономика — это не какое-то изобретение, она существовала давно — коворкинги, прокат авто. В связи с глобальной диджитализацией, упрощением многих процессов, шеринг получил новую форму и виток развития. В Украине, в частности в Киеве, рынок шеринга, в том виде, как сейчас, был нулевой. Конечно, любое «шевеление» в этом направлении дает огромные темпы роста — что мы видим в цифрах в рейтинге. И такая тенденция будет сохраняться.

Почему “делятся” чаще всего машинами?

Каршеринг занимает основную долю шерингового рынка в Украине. Он интересен пользователю, как в Украине, так и глобально во всем мире, потому что он решает вопрос передвижения. Не нужно покупать собственное авто, ехать на троллейбусе или ждать такси — два клика и ты уже с комфортом едешь, куда нужно. Кроме того, машины — это большие игрушки для взрослых. А когда у тебя не одна «игрушка» в гараже, а каждый день новая — это пробуждает определенный азарт.

Как и во всем мире, каршеринг в Украине будет развиваться. Он уже вытеснил классическую аренду авто: в международных аэропортах людям удобнее арендовать шеринговую машину, чем тратить время на прокат. На макроуровне страны, каршеринг — это создание новых отраслей, которые повышают ВВП и «белые» налоговые поступления. Для автопроизводителей — возможность сотрудничества и «живой» рекламы.

Развитие шеринга напрямую связано с государственной и местной политикой, позицией банков и автопроизводителей. Например, в Европе каршеринговым компания дают нулевые кредиты на авто, льготы на парковку (которая стоит около 4 евро в час). А производители машин дают 35% при покупке авто для шеринга. Это те факторы, на которые мы, как каршеринговые бизнесмены, повлиять не можем, но которые сильно влияют на нас.

Летающие рюкзаки и моноколеса

В будущем в распоряжении украинских пользователей будет около 10 тыс. шеринговых авто, а еще скоро мы увидим и новые виды шеринга: электромопеды и мопеды — 100%, гироборды и моноколеса. Но будут и совсем инновационные виды. В Китае, например, уже тестируют автономные холодильники с доставкой еды. Возможно, скоро мы увидим шеринг авто без водителя, летающих рюкзаков и скейтбордов, квадрокоптеров, которые могут переносить людей.