Ситуация в Украине может спровоцировать обвал цен на металлы и зерно – эксперт — politeka.net

Обострение российско-украинского конфликта в акватории Азовского моря может иметь существенные последствия для украинской и мировой экономики

Об этом заявил доктор экономических наук Олег Яременко.

Так, по словам эксперта, после первой панической реакции, скачка доллара, украинскую экономику могут ожидать большие проблемы в среднесрочной перспективе. На эту ситуацию смогут среагировать сырьевые рынки, что в свою очередь может повлечь снижение цен на металлы, химическую продукцию, зерно и подсолнечник.

«Как правило, падение мировых цен связано с очень большими экономическими и социальными проблемами для нашей страны. Возможно ухудшение платежного баланса и вытекающий из этого сильный девальвационный импульс», — заявил экономист Яременко.

Также эксперт добавил, что мировая экономика находится на пороге обвала цен, а российская агрессия с легкостью может спровоцировать подобный обвал.

Отметим, что стоимость украинских акций на мировых биржах снизилась еще в воскресенье, когда стало известно об обострении конфликта на Азовском море и прозвучали первые заявления о возможности введения военного положения.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, корабли Российскй Федерации, помешали прохождению трех кораблей ВМС ВС Украины. В районе Керченского моста один из российских кораблей протаранил украинский буксир.

Украинские моряки были захваченные российскими военными. Именно это обострение в Азовском море послужило причиной созыва СНБО и предложением ввести в Украине военное положение.

Вчера, 26 ноября, Рада на внеочередном заседании поддержала Указ Президента «О введении военного положения в Украине». Новости о введении военного положения сразу же нашли отражение в социально-экономической жизни страны: произошел скачек курса доллара, а НБУ созвал на внеочередную встречу руководителей 40 крупнейших банков страны.

Напомним, военное положение в Украине вызвало истерику в РФ.

Как сообщала Politeka, на Львовщине резко активизировались военкоматы.

Также Politeka писала, что военное положение «незаметно» продлили до 60 дней.

Источник: Сегодня

Источник