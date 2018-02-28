Ситуация в мировой экономике приближается к крайней точке напряжения

Эрик Найман , «Facebook»

28.02.2018 09:44

Миру придется пойти между Сциллой и Хаибдой.













Повышение процентных ставок начинает уничтожать заемщиков, что впоследствии приведет к падению платежеспособного спроса и розничных продаж, основы современной рыночной экономики.

К этому нужно добавить гигантский госдолг США, огромные долги корпораций и заемщиков. В мире никогда еще не было долговой пирамиды таких масштабов.

И никогда еще нормализация центральными банками монетарной политики не проводилась в таких условиях.

Выход из кризиса 2008-09 годов был смягчен обвальным падением процентных ставок, что привело к недофинансированию пенсионных фондов в части операционных доходов. Однако благодаря тем же низким процентным ставкам значительно выросла стоимость акций и облигаций. И в сумме пенсионные фонды неплохо заработали.

Текущий рост процентных ставок вроде бы должен помочь владельцам сбережений зарабатывать больше на процентных активах.

Но если центральные банки чересчур быстро и ретиво начнут ужесточать монетарную политику, то падение цен облигаций и акций приведет к новой волне проблем в пенсионных фондах.

Текущая ситуация в мировой экономике приближается к крайней точке напряжения. Миру придется пойти между Сциллой и Хаибдой — как повысить процентные ставки и не обрушить потребительский спрос и пенсионные активы.







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