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Ситуация на Донбассе обострилась, за сутки трое военных получили ранения

Политика 24 Сен 2018
Ситуация на Донбассе обострилась, за сутки трое военных получили ранения
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За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами

Ситуация на Донбассе обострилась, за сутки трое военных получили ранения

Об этом сообщается в утренней сводке от штаба ООС, передает «ДС».

Оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск. Опорные пункты наших войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарск направлении оккупанты применили тяжелое вооружение всего — 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП», — говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, четырех боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще четверо ранены.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе — из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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