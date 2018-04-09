Сирийский исход США: «Коммерческое предложение» Трампа

Президент США Дональд Трамп 3 апреля вновь заявил о желании вывести американские войска из Сирии. При этом он подчеркнул, что решение по данному вопросу ещё не принято. О целесообразности вывода военных США из арабской республики Трамп сказал в день, когда в Белом доме прошла встреча президента и его советников по ситуации в Сирии. Главную миссию в САР — разгром террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) — американский лидер счёл «практически выполненной». «Мы почти справились с этой задачей, и мы примем решение очень быстро при взаимодействии с другими (странами) в регионе», — отметил Трамп.

В конце марта по данному вопросу хозяин Белого дома уже имел возможность высказаться предельно откровенно. В своём выступлении 29 марта в Ричфилде (штат Огайо) он выразил возмущение по поводу того, что Соединённые Штаты потратили на ближневосточные войны в общей сложности $ 7 трлн.

Денежный вопрос в планах Трампа вокруг «отступления из Сирии» далеко не самый последний. Более того, есть веские основания предположить, что его заявления об «очень скором» уходе из арабской республики обусловлены именно финансовыми соображениями. А именно — получением от Саудовской Аравии и других арабских монархий Персидского залива, заинтересованных в сохранении американского военного присутствия в Сирии, соответствующих «взносов».

Но обо всём по порядку. Согласно источникам в администрации США, вокруг Сирии среди советников Трампа и руководства Госдепартамента, Пентагона и других ведомств сложилась «двусмысленная ситуация». Решение о возможном выводе войск из этой страны выносилось на рассмотрение Совета национальной безопасности США, однако мнения о целесообразности подобного шага разделились. Трамп и вице-президент Майкл Пенс вместе с ближайшим кругом их советников настаивают на уходе, в то время как представители военного истеблишмента придерживаются иной позиции. Как отмечают, в частности, источники панарабского телеканала Al Arabiya, влияние на Трампа в вопросе Сирии, где около 2 тыс. американских военных оказывают поддержку арабо-курдскому альянсу «Сирийские демократические силы» и в последние годы оборудовали свыше десяти мобильных и стационарных баз, оказывает фактор ухудшения отношений США с Россией и Турцией.

Между тем, ссылки на сложные отношения с союзником по НАТО (Турцией) и «агрессивной Россией» в вопросе сирийского исхода являются, скорее всего, лишь поводом представить ситуацию в выгодном для Трампа свете, но отнюдь не первопричиной принятия столь ответственного решения, как вывод войск из Сирии. Напрашивается версия, что Трамп просто блефует, играя на фобиях арабских монархий, у коих водятся деньги, однако нет ни малейшего желания оставаться в ближневосточном регионе один на один с враждебным Ираном и становящейся всё более грозной Турцией.

Президент США 3 апреля сделал важное уточнение, когда в очередной раз поднял вопрос о необходимости ухода из Сирии. «Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении. Хорошо, если вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придётся заплатить», — заявил Трамп.

Данное «коммерческое предложение» американского лидера крупнейшей арабской монархии следует рассматривать в широком контексте предыдущих событий. Ранее Трамп не раз сетовал на «абсолютно бесполезную» трату Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке $ 7 трлн, начиная с 2001 года, вторжения в Афганистан и последующей интервенции в Ираке.

С 19 марта с трёхнедельным турне в США находился наследный принц, фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он встречался с Трампом в Овальном кабинете Белого дома 20 марта. По итогам переговоров источники в американской адмнистрации сообщили некоторым СМИ, что Трамп был откровенен с наследником саудовского престола и по совместительству главой военного ведомства Королевства. Вплоть до того, что обозначил давно известные реалии, о которых не принято говорить в публичном режиме из соображений межгосударственной политкорректности.

Телеканал CNN не пояснил, кто был собеседником Трампа, когда тот, по данным источника в Белом доме, сказал следующее: «Без нас вы не продержитесь и двух недель. Поэтому вам придётся подумать о коммерческой стороне дела». Но с учётом последнего графика контактов Трампа с лидерами монархий Залива велика вероятность, что это было сказано именно в беседе с 32-летним саудовским кронпринцем.

Не исключено, что на Трампа сильное впечатление произвели шаги самого принца Мухаммеда с минувшего ноября по февраль текущего года, когда в рамках так называемой «антикоррупционной кампании», которую возглавил сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда, было собрано $ 106 млрд. Кто выбивает внушительные откупные из местных «коррупционеров» в нужное для себя время, должен быть готов к тому, что эта тактика может быть перенята и другими субъектами, в том числе и среди внешних партнёров Королевства Саудовская Аравия (КСА).

Трамп явно стремится перевести отношения с саудовцами и другими арабскими династиями Залива в коммерческую плоскость. В ход идут многие средства настройки аравийских союзников на нужную волну внесения внушительных взносов. Та же настойчивость Трампа в вопросе пересмотра ядерной сделки с Ираном имеет свою «денежную подоплёку». В выходе США из этого соглашения Саудовская Аравия может быть заинтересована не меньше, чем в сохранении американского военного присутствия в Сирии. А если есть «спрос», который может удовлетворить только нынешняя администрация в Белом доме, то он должен быть оплачен сопоставимыми коммерческими сделками. Прежде всего в военно-технической сфере сотрудничества США и КСА. Ведь не зря Трамп во время встречи с кронпринцем Мухаммедом в Овальном кабинете занимался самой настоящей презентацией американской продукции военного назначения и говорил о новых 120 тысячах рабочих мест в США, которые помогут создать оружейные и другие контракты с КСА.

Фото: arabic.cnn.com

Трамп и блефует, говоря о скором выходе из Сирии, и одновременно занимается банальным выколачиванием денег в рамках собственной «антикоррупционной кампании» в отношениях с саудовским руководством. Впрочем, не один только Эр-Рияд является заинтересованной стороной в поднятом президентом США сирийском вопросе. Поэтому у первой арабской экономики есть все основания воспринимать «коммерческое предложение» американского лидера с большой долей сдержанности.

Израиль окажется в геополитическом проигрыше от любого обратного движения США из Сирии. Американский контингент и его базы на сирийской территории — сдерживающий фактор для Ирана и Турции, с которой у еврейского государства намечается новый виток обострения отношений. На часть севера и практически на весь восток Сирии по левому берегу Евфрата распространяется военное влияние США и их местных прокси в лице арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы». Этот условный «сирийский полумесяц», протянувшийся от Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо до Эт-Танфа на юго-востоке провинции Хомс, блокирует «шиитскую дугу» от западных границ Ирана до средиземноморского побережья Ливана. Военная дислокация США в арабской республике даёт израильтянам определённые гарантии и в том, что Ирану не будет позволено обзавестись первой зарубежной базой в провинции Дамаск.

Речи Трампа об уходе из Сирии американский генералитет и разведсообщество встретили настороженно. Руководства Пентагона, Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ), Центрального командования ВС США, Национальной разведки страны выразили свои позиции о нецелесообразности вывода войск, подчёркивая, что американское присутствие в Сирии может оказаться долгосрочным. Более того, появились сообщения о предшествовавших заявлениям Трампа об удалении из Сирии планах военного командования США уплотнить двухтысячный контингент в арабской республике личным составом и техникой.

Однако Трамп, как можно понять по поступающей из Вашингтона информации, хотя и согласился по итогам сирийского заседания 3 апреля в Белом доме пока воздержаться от скоропалительных решений, но продолжает настаивать на своём. По данным источников агентства Associated Press, перед встречей в «ситуационной комнате» Белого дома, участниками которой были, в частности, главы Пентагона Джеймс Мэттис и ОКНШ Джозеф Данфорд, на стол Трампа лёг документ с оценкой рисков и последствий ухода из Сирии. Акцент в нём делался на ожидаемую угрозу перегруппировки боевиков ИГ, восстановления ими контроля над некоторыми утраченными территориями, а также отмечался риск «заполнения вакуума» Ираном и Россией. Однако Трамп начал встречу на «повышенных тонах», несколько раз повторив, что Америка и её народ ничего не получили, а только понесли колоссальные расходы в различных военных кампаниях на Ближнем Востоке.

Впрочем, президенту в итоге пришлось согласиться с мнением его военачальников, указавших на невозможность быстрого выхода из Сирии как по военным (риск восстановления террористами ИГ своих позиций), так и по логистическим причинам. В связи с этим министр обороны Мэттис предложил в качестве альтернативы поэтапный вывод американского контингента в течение года.

Сообщается, что президент США настроен всё же определиться с военным присутствием в Сирии в ближайшие шесть месяцев, до намеченных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс. Трамп согласился продлить на небольшой период времени пребывание войск в Сирии, но он по-прежнему против того, чтобы они находились там в долгосрочной перспективе. Данную информацию подтверждает агентство Reuters со ссылкой на своих собеседников в Вашингтоне.

Вместе с тем на сегодня нет ни предварительного графика вывода войск, ни согласованного решения Госдепартамента, Пентагона и других ведомств, ни высказанной Конгрессом позиции, на которые американский лидер мог бы опереться в случае отдачи соответствующего приказа. Есть лишь общее понимание того, что из Сирии когда-то надо будет уходить, но когда именно и на каких условиях в торге с арабскими монархиями и при учёте интересов главного израильского союзника в регионе — царит практически полная неопределённость.

Обозначенный Трампом шестимесячный срок, если верить источникам в Белом доме, скорее, преследует целью предоставить саудовцам время на размышления и последующие «инвестиции» в Сирии. Частичный вывод контингента, так или иначе, будет осуществлён, дабы президент США сохранил лицо и не оказался в неловкой ситуации, при которой его планы были обрушены американским генералитетом. Однако это вовсе не отменяет один из основных мотивов администрации США и лично Трампа во всей истории с уходом из Сирии — арабы Залива должны платить за свою безопасность, иначе «они не продержатся и двух недель».

Ближневосточная редакция EADaily





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