Синод Вселенского патриархата готовится снять анафему с владык Филарета и Макария

Синод епископов Константинопольской церкви собирается снять анафему с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы УАПЦ митрополита Макария

Синод Вселенский патриархат снял анафему с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета

Находящийся под московской анафемой патриарх Филарет и глава УАПЦ митрополит Макарий обратились к Священному Синоду Константинопольской церкви с просьбой о восстановлении своего канонического статуса, передает «ДС со ссылкой на ресурс orthodoxia.info.

Согласно хорошо информированным источникам, Священный Синод Патриархата вскоре принял их требования.

Детали и условия такого решения пока неизвестны. В скором времени ожидается объявление от Вселенского Патриархата.

Также эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook спикер УПЦ КП Евстратий Зоря. «Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария)», — написал он.

Вторым решением, по информации Зори, стало признание Синодом незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

Как сообщала «ДС», экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил заявил, что положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украины может быть принято до конца дня.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник