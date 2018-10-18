Синод снял анафему с Филарета единогласно

Синод Вселенского патриархата поддержал апелляцию главы Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно

Синод Вселенского патриархата поддержал апелляцию главы УПЦ КП Филарета единодушно

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольський, передает «ДС».

«Святейший Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем Синоде, Вселенский Патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос», — рассказал владыка Макариос.

Кроме того, он добавил, что Филарет «подал Святейшему Патриарху Варфоломею шесть апелляций, и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского Патриархата и иерархов Русской Церкви для изучения церковного раскола в Украине».

«К сожалению, Московская Церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с тех пор ответственна за то, что не прилагалось никаких усилий к решению этой проблемы», — подчеркнул он.

В то же время, он подчеркнул, что Патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в нужное время. «Не только не возникло никаких возражений, но наоборот, с большой решительностью и участием было принято единогласное решение», — добавил владыка Макариос.

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