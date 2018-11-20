Синьхуа (Китай): Китай и Россия играют важные роли в «хороводе» мировой экономики открытого типа

Неформальная встреча руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2018 году прошла 17-18 ноября в Папуа-Новой Гвинее. Проведение этого саммита имеет особо актуальное значение на нынешнем фоне усиления торгового протекционизма и антиглобализации, так как целями организации являются сохранение роста и развития экономики ради общих интересов народов региона, стимулирование взаимозависимости, усиление открытого многостороннего механизма торговли, уменьшение барьеров торговли и инвестиций в регионе.

В современном мире глобализация уже стала основной тенденцией развития мировой экономики, снятие ограничений в торговле, обеспечение свободного движения капитала и усиление международного сотрудничества как никогда отвечают требованиям эпохи и чаяниям населения. Однако, в последнее время набирает силу унилатерализм и антиглобализм. Торговый протекционизм, введение санкций, таможенные барьеры, торговые войны — все это подвергает риску мировую экономику.

Контрастом этой ситуации выступает торгово-экономическое сотрудничество Китая и России, которое продолжает быстро и стабильно расти. В качестве важных экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай и Россия в рамках АТЭС ведут тесную координацию в развитии региональной экономики, защищают экономический порядок на основе правил и принципов ВТО, готовы завести и играть важные роли в «хороводе» мировой экономики открытого типа.

Как отметил член Политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на XV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Китай и Россия должны выступать движущей силой роста мировой экономики. Обе страны в соответствии с актуальной тенденцией продвигают открытое сотрудничество во имя совместного развития, сообща выступают против одностороннего подхода и торгового протекционизма, политизации торгово-экономических вопросов, против попыток развязывания торговой войны и введения односторонних санкций.

© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

«Барьеры возникают то там, то здесь, но мы с Китаем всегда находим решение возникающих вопросов», — заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью корреспонденту Синьхуа на полях 4-го Восточного экономического форума, добавив, что в отношениях России и Китая сохраняется предсказуемость, и страны нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических взаимоотношений без каких-либо условий и требований.

Торгово-экономическое сотрудничество КНР и РФ является образцовым среди экономик в АТЭС и во всем мире. В настоящее время экономическое взаимодействие двух стран вступило в новую эпоху — ускоренно повышается качество торгового сотрудничества. Оно характеризуется быстрым ростом, широким масштабом, реальной эффективностью и большим потенциалом.

Во-первых, одной из самых ярких особенностей китайско-российского торгово-экономического сотрудничества является быстрый рост.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2017 году двусторонний торговый оборот вырос на 20,8 % до 84,07 миллиардов долларов, а Китай в течение восьми лет подряд сохранял статус крупнейшего торгового партнера России.

В первые восемь месяцев 2018 года объем двусторонней торговли составил 67,51 миллиардов долларов при увеличении на 25,7% в годовом выражении, что значительно превзошло общий показатель роста китайской внешней торговли в 9,1%.

В 2017 году прямые инвестиции Китая в экономику России, составили 2,22 миллиардов долларов (прирост на 72%). Стоимость новых контрактов по выполнению китайскими предприятиями подрядных работ на территории РФ составила 7,75 миллиардов долларов (рост на 191,4%).

Во-вторых, торгово-экономические связи отличаются широким масштабом.

Благодаря общим усилиям обеих стран ускоренными темпами совершенствуется китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество, которое в основном уже охватило все регионы и сферы.

Китай и Россия прилагают активные усилия к расширению сотрудничества не только в традиционных областях, таких как энергетика, мирный атом, космонавтика, авиация и инфраструктура, но и в освоении Дальнего Востока и Арктики, цифровой экономике, трансграничной электронной торговле и других новых сферах, чтобы создать новые источники развития двусторонних торгово-экономических связей.

Foreign Policy02.10.2018Shanghai Observer13.09.2018Асахи симбун12.09.2018

С географической точки зрения двустороннее сотрудничество осуществляется не только в приграничных районах, но и в юго-восточных приморских провинциях, центральных и западных районах Китая и европейской части России. В КНР и РФ насчитывается более ста пар городов-побратимов, а также дружественных провинций и областей.

В-третьих, реальная эффективность придает импульс непрерывному развитию экономического взаимодействия между Китаем и Россией.

Россия — один из важнейших партнеров по инициативе «Пояс и путь». В 2015 году председатель Си Цзиньпин и президент Путин подписали Совместное заявление КНР и РФ о сотрудничестве по сопряжению строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза и запустили этот процесс соединения строительства «Пояса и пути» и ЕАЭС, что стало важным шагом в направлении региональной экономической интеграции и способствует построению открытой мировой экономики.

В мае этого года Китай и ЕАЭС достигли соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству, сопряжение инициативы «Пояс и путь» и ЕАЭС принесло первые результаты. «При этом Китай и Россия достигли плодотворных результатов прагматического сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, а также инфраструктурной взаимосвязи, в том числе взаимосвязи энергетической трубопроводной сети», — заявил недавно на пресс-конференции представитель МИД КНР Лу Кан.

В-четвертых, двусторонняя торговля располагает большим потенциалом.

В перспективе Китай и Россия будут совместными усилиями продвигать региональную экономическую интеграцию и выработают наиболее комфортные механизмы торгово-экономического сотрудничества в пользу устойчивого развития региональной экономики.

По прогнозу Министерства коммерции КНР, совокупный объем китайско-российской торговли в этом году превысит 100 миллиардов долларов. «Доведение объема товарооборота Китая и России до 100 миллиардов долларов в течение года и ожидаемо, и выполнимо, и что более важно — оно станет доказательством выхода практического сотрудничества наших стран в новую эпоху на новый уровень», — заявил посол КНР в России Ли Хуэй в интервью агентству Синьхуа, высоко оценив китайско-российские отношения как образец взаимовыгодного и взаимовыигрышного взаимодействия.

При всех положительных условиях двустороннее и многостороннее сотрудничество КНР и РФ в торгово-экономической сфере получит дальнейшее развитие, и его уровень повысится.

Китай и Россия готовы вести в «хороводе» мировой экономики открытого типа, вместе со сторонами АТЭС и всего мира, используя исторические возможности и отвечая веяниям эпохи, твердо поддерживать свободную торговлю и многосторонний торговый режим, основанный на правилах, а также и дальше содействовать упрощению торговли и инвестиций, их либерализации, чтобы возможности сотрудничества и плоды развития были общедоступными для каждого.

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