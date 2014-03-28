Сингапурский аэропорт — лучший в 2014

По итогам давно ушедшего 2012 года, поток пассажиров, которые воспользовались услугами аэропорта за все его существование, впервые дорос до 51,2 миллионов человек. Если сравнить с 2011 годом процент соотношения вырос на целых десять процентов. Причем следует отметить, что все население государства лишь в недавнее время смогло переступить барьер за пять миллионов человек.

Аэропорт «Чанги» имеет международный статус и вот уже на протяжении двух лет подряд признается одним из самых лучших во всем мире по версии Skytrax.

Аэропорт «Чанги» – это достаточно широко известный мировой лидер и инноватор во всей индустрии транспорта. Аэропорт прекрасно демонстрирует, то, как можно сделать посещение аэропорта, как частью путешествия. Воздушные ворота Сингапура являются лучшими аэропортами мира, поскольку созданы все необходимые условия для проведения досуга в полете.

«Мы оцениваем поддержку на самом высоком уровне, которую оказывают нам путешественники со всего земного мира, именно это признание толкает нас и дает нам силы и веру продолжать стремиться к более отличным показателям», — эти слова были сказаны главой компании Changi Airport Group Ли Сиу Хиан.

Год от года количество пассажиров аэропорта Сингапура растет со стремительной скоростью, это связано с его престижем и комфортными условиями.

Профессиональная компания http://alexlev.ru/ предоставляет юридические услуги для отдельно взятых граждан, так и для различных организаций. Полный спектр юридических услуг на любом этапе. Помощь в проведении дел всем гражданам и фирмам, независимо от принадлежности к российскому гражданству.