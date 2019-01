Силуанов и Орешкин оценили влияние санкций на возможности России — Investing.com Россия

Investing.com — Внешние изменения, в том числе санкции и тоговые войны, создают риски невыполнения майских указов президента Владимира Путина. Об этом заявил в среду, 16 января, премьер и министр финансов Антон Силуанов во время сессии «Национальные цели развития: стратегия России 2018–2024» Гайдаровского форума.

Несмотря на усилия властей по снижению зависимости России от внешних ограничений, они «все равно влияют на наши возможности», признал чиновник. «Безусловно, это не на пользу не только мировой экономике, но и Российской Федерации, поскольку мы очень глубоко интегрированы», — приводит его слова агентство РБК.

С Силуановым согласился министр экономического развития Максим Орешкин, по словам которого, внешние риски осложняют выход экономики России на темпы роста в 2021 году, близкие к 3%. Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост ВВП в 2019 году составит 1,3%, в 2020 — 2%, а в 2021 году — 3%, напомнил он на форуме.

Глава Минэкономразвития признал, что мировая экономика не вытянет российскую. «Источником роста для нас [не будет] внешний мир — это касается и экономической динамики, и санкционных историй, и торговых войн… Вытянуть она [экономика] может себя только сама, в условиях тяжелой демографии — за счет инвестиционного роста и роста производительности труда», — заключил Орешкин (цитата по «Прайму»).

(Текст подготовила Яна Шебалина)

