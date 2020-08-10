Силовики начали разгон протестующих по всей Белоруссии

Силовые подразделения Белоруссии начали разгон протестов, вспыхнувших в ряде городов республики. Для этого используются светошумовые гранаты и ведется стрельба резиновыми пулями.

Согласно информации местных СМИ, силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно, Могилеве, Новополоцке, Бресте, Бобруйске, Березе и ряде других белорусских городов. На протестах в Минске возле торгового центра «Корона» на улице Кальварийской спецназ вел стрельбу резиновыми пулями по протестующим. В результате ранение в ногу получила журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская. В городе закрыты шесть центральных станций метро, поезда проходят их без остановки. На подъездах со всех направлений к стеле «Минск — город-герой» стоят автозаки и микроавтобусы с бойцами спецназа в полной экипировке. ОМОН уже приступил к зачистке улиц с использованием спецсредств, в том числе распыляется слезоточивый газ и ведется стрельба резиновыми пулями.

В свою очередь, протестующие перекрывают дороги, не давая проехать к центру спецтехнике. Появляются импровизированные баррикады из мусорных контейнеров. СМИ сообщают о появившихся раненых.

Напомним, после выборов 9 августа в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Власти республики заявили, что ими руководят из Чехии и Польши. При этом Александр Лукашенко пообещал разобраться со всеми протестующими. Следственный комитет уже возбудил десятки уголовных дел в отношении задержанных в республике 9 августа.

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