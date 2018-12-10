Сигареты подорожают. Порошенко подписал законопроект о повышении акциза на табак — Деловая столица

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №9260 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов»

Сведения об этом указаны на сайте Верховной Рады, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Данный законопроект был принят Верховной Радой во втором чтении ночью 23 ноября.

Законом предусматривается:

— увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на 9% (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году)

— повысить с 1 января 2019 ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну)

— увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды — на 0,8 процентных пункта;

— увеличить ставку рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%

— с целью повышения контроля за оборотом горючего отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (далее — СЕАРП) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования)

— осуществлять сравнение показателей с СЕАРП и показателей расходомеров-счетчиков и уровнемеров — счетчиков уровня топлива в резервуаре по объемам оборота и остатков топлива в разрезе кодов согласно УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов;

— ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим;

— ввести контроль за целевым использованием горючего, предназначенного для целей авиационного транспорта (бензинов авиационных и топлива для реактивных двигателей), установить ответственность за использование такого товара не по назначению (в случае нецелевого использования горючего применять увеличивающий коэффициент 10);

— ввести ведения в СЕАРП раздельного учета за перемещением спирта;

— установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения;

— для обеспечения контроля за целевым использованием спирта установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предположить, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы;

— установить, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога полного и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм — с 1 октября 2019;

— признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, осуществляющих начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.

При этом ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя — физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях , будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины;

Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 налогом на добавленную стоимость облагается налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

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