Сигал и внучка Диснея призвали поднять им налоги

83 миллионера готовы платить повышенные налоги, чтобы помочь в восстановлении мировой экономики.

83 миллионера, включая ряд известных личностей, подписали письмо, адресованное правительствам нескольких стран, в котором они попросили поднять налоги для них самих и других состоятельных людей. Эта мера должна помочь поддержать мировую экономику в период пандемии.

Авторы письма отмечают, что они не ухаживают за больными, не водят скорые и не доставляют еду, однако именно они могут сыграть одну из решающих ролей в «излечении мира», поскольку у них «есть деньги, и их много».

Состоятельные люди отмечают, что последствия кризиса из-за пандемии мировая экономика будет ощущать десятилетиями, а в результате ряды бедных пополнят полмиллиарда человек. При закрытии предприятий работу потеряют сотни миллионов человек.

Письме говорится о том, что его авторы, в отличие от миллионов людей во всех уголках мира, могут не беспокоиться о потере дохода, дома или необходимости обеспечивать семью. Кроме того, в силу обстоятельств и их шансы стать жертвами болезни значительно ниже.

«Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами… Человечество важнее денег», — цитирует послание РИА Новости.

В числе подписантов письма – актер Стивен Сигал, внучка Уолта Диснея Эбигейл, сценарист Ричард Кертис, инвестор Джон О’Фарелл и многие другие.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал и Жерар Депардье как граждане России имеют право на господдержку в период пандемии, однако сами они от этой поддержки отказались — в отличие, кстати, от многих российских звезд.





Источник