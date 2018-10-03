Сидящая за решеткой Савченко решила подкинуть подлянку Луценко

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) внесла в парламент законопроект №9149, которым предлагается запретить назначать на должность генерального прокурора людей без надлежащего образования и квалификации

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября, информирует «ДС».

«Данный законопроект фактически является предохранителем от непрофессионалов, которые, зачастую назначаются на высшие государственные должности», — говорится в заявлении на странице Савченко в Facebook.

Напомним. в мае 2016 года на должность генпрокурора был назначен Юрий Луценко. Перед этим народные депутаты приняли законопроект, позволивший избирать генпрокурором человека, не имеющего юридического образования и стажа работы в прокуратуре. Без этого изменения в законодательстве Луценко не мог быть назначен.

Отметим, что в настоящее время Савченко находится в СИЗО. Ей и руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник