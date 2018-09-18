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Сибирские интернет-недели возвращаются в Новосибирск

E-commerce 18 Сен 2018
Сибирские интернет-недели возвращаются в Новосибирск
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    Рубрика:

    бизнес, афиша

    фото предоставили «Сибирские интернет-недели»

    Конференции по digital-маркетингу, проходящие с 19 по 25 сентября, обещают стать самым обсуждаемым и непредсказуемым мероприятием для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка.

    19-го сентября в Новосибирске стартуют XII Сибирские интернет-недели. Лучшие докладчики, самые актуальные темы, море общения, удобные кресла и отсутствие рекламных докладов  – благодаря этому живёт данный фестиваль.

    За десять лет Сибирские интернет-недели превратились в крупнейшее маркетинговое событие в российских регионах и постоянную площадку для гастролей ключевых специалистов интернет-рынка. На время проведения конференций Новосибирск превращается в один из мировых центров интернет-маркетинга, технологий и интерактивного дизайна.

    Программа мероприятий интернет-недель:

    19 сентября— PR и social media. Кинотеатр «Победа» (улица Ленина, 7), зал 4.

    20 сентября — Электронная коммерция. Кинотеатр «Победа», зал 4.

    21 сентября — Performance-маркетинг и SEO. Бизнес-центр «Гринвич» (улица Красноярская, 35), 3 этаж, большой зал.

    22 сентября — «Чипец»: арт-дирекция и дизайн. Бизнес-центр «Гринвич», 3 этаж, большой зал.

    23 сентября — Тэглайн: управление интернет-бизнесом, студией и агентством. Отель Marriott (улица Орджоникидзе, 31), 2 этаж, зал Чайковский «А».

    Напомним, в сентябре в Новосибирске пройдёт выставка зарубежной недвижимости, эмиграции и зарубежных инвестиций CMP expo.


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