Сибирские интернет-недели возвращаются в Новосибирск

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фото предоставили «Сибирские интернет-недели»

Конференции по digital-маркетингу, проходящие с 19 по 25 сентября, обещают стать самым обсуждаемым и непредсказуемым мероприятием для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка.

19-го сентября в Новосибирске стартуют XII Сибирские интернет-недели. Лучшие докладчики, самые актуальные темы, море общения, удобные кресла и отсутствие рекламных докладов – благодаря этому живёт данный фестиваль.

За десять лет Сибирские интернет-недели превратились в крупнейшее маркетинговое событие в российских регионах и постоянную площадку для гастролей ключевых специалистов интернет-рынка. На время проведения конференций Новосибирск превращается в один из мировых центров интернет-маркетинга, технологий и интерактивного дизайна.

Программа мероприятий интернет-недель:

19 сентября— PR и social media. Кинотеатр «Победа» (улица Ленина, 7), зал 4.

20 сентября — Электронная коммерция. Кинотеатр «Победа», зал 4.

21 сентября — Performance-маркетинг и SEO. Бизнес-центр «Гринвич» (улица Красноярская, 35), 3 этаж, большой зал.

22 сентября — «Чипец»: арт-дирекция и дизайн. Бизнес-центр «Гринвич», 3 этаж, большой зал.

23 сентября — Тэглайн: управление интернет-бизнесом, студией и агентством. Отель Marriott (улица Орджоникидзе, 31), 2 этаж, зал Чайковский «А».

Напомним, в сентябре в Новосибирске пройдёт выставка зарубежной недвижимости, эмиграции и зарубежных инвестиций CMP expo.



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