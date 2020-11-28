Си Цзиньпин выдвинул тезис о создании «более тесного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН»

Си Цзиньпин выдвинул тезис о создании «более тесного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН»

27 ноября председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи выступил на церемонии открытия 17-й ЭКСПО Китай-АСЕАН и коммерческо-инвестиционного саммита Китай-АСЕАН, подчеркнув необходимость формирования более тесного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН. Лидер Китая выдвинул несколько предложений по продвижению сотрудничества с АСЕАН.

Инициатива «более тесного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН» была впервые выдвинута Си Цзиньпином в 2013 году, все эти годы она рассматривалась в качестве приоритета в сотрудничестве Китая и АСЕАН. Особенно в этом году стороны в условиях борьбы с пандемией активно содействовали торгово-экономическому сотрудничеству, благодаря чему за 10 месяцев этого года товарооборот Китая и АСЕАН вырос на 7 процентов по сравнению с годом ранее, друг для друга стороны являются крупнейшими торговыми партнерами. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, отношения Китая и АСЕАН – это наиболее успешная и динамичная модель сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время из-за негативного влияния коронавирусной инфекции мировая экономика находится в кризисном положении, Восточная Азия, возможно, станет единственным регионом мира, где будет экономический рост. В этих условиях проведение ежегодных ЭКСПО Китай-АСЕАН и коммерческо-инвестиционного саммита Китай-АСЕАН в полной мере обозначило намерения Китая отстаивать внешнюю открытость на более высоком уровне, а также углублять сотрудничество с АСЕАН.

Говоря о создании более тесного сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН, Си Цзиньпин выдвинул несколько предложений, подчеркнув важность повышения стратегического взаимодоверия, дальнейшего сопряжения планов развития, содействия торгово-экономическому сотрудничеству и активизации усилий по экономическому восстановлению в регионе, усилению инновационной активности и сотрудничества в развитии цифровой экономики, а также укреплению потенциала в сфере здравоохранения.

Очевидно, что все эти предложения способствуют противоэпидемической работе АСЕАН, стимулируют экономическое восстановление в регионе и в мире.

В частности, в фокусе внимания оказались инициативы по развитию цифровой экономики. В докладе ВТО отмечается, что мировая экономика следует по пути к цифровизации и информатизации, подчеркивается важность инноваций и новых технологий в содействии экономическому росту. С точки зрения перспектив мирового развития, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с АСЕАН углублять сотрудничество в таких инновационных областях, как 5G, искусственный интеллект, электронная коммерция, большие данные, блокчейн, телемедицина и проект «цифровой Шелковый путь». Это с энтузиазмом приветствуют страны АСЕАН.

2020 год – Год сотрудничества Китая и АСЕАН в цифровой экономике. Главной темой 17-го ЭКСПО Китай-АСЕАН как раз и стал девиз: «Совместная реализация инициативы «один пояс и один путь» — оживление цифровой экономики». К 2025 году доля цифровой экономики в странах АСЕАН вырастет до 8,5 процента ВВП, в 2015 году этот показатель был на уровне 1,3 процента, — сообщил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой. По его словам, Китай — в авангарде развития цифровой инфраструктуры, Китай — ценный партнер для АСЕАН в содействии развитию цифровой экономики в регионе.

Конечно, предпосылка для сотрудничества – эффективная противоэпидемическая работа. Китай намерен уделять должное внимание потребностям населения АСЕАН в вакцинации, предоставить финансовую поддержку противоэпидемическому фонду АСЕАН и подготовить для АСЕАН тысячу административных сотрудников и профессионалов в сфере здравоохранения. Этот комплекс мер не только поднимет уровень противоэпидемического сотрудничества Китая и АСЕАН, но станет залогом содействия торгово-экономического сотрудничества между сторонами.

Стоит напомнить, что в этом году исполнилось 10-летие деятельности Зоны свободной торговли Китай-АСЕАН, совсем недавно было подписано соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) – все это создало благоприятные условия для углубления сотрудничества между сторонами. Дальнейшая реализация соглашения о создания зоны свободной торговли между Китаем и АСЕАН, взаимное открытие рынков, выработка надлежащих мер по упрощению трансграничного перемещения людей и грузов и др. – содействуют началу «золотого десятилетия» торгово-экономического сотрудничества между Китаем и АСЕАН.

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