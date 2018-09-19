Си Цзиньпин встретился с президентом Эстонии

Си Цзиньпин встретился с президентом Эстонии

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Доме народных собраний в Пекине встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла в Китай для участия в форуме «Летний Давос».

Си Цзиньпин сказал, что Китай инициировал создание сообщества единой судьбы человечества, выступая за то, чтобы все страны уважали друг друга, равноправно относились друг к другу, находились в согласии, имея разные взгляды, сотрудничали во имя общего выигрыша.

Китайская сторона готова вместе работать с Эстонией для непрерывного продвижения еще более значительного развития двусторонних отношений на основе взаимного уважения и равноправия, отметил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обеим сторонам следует укреплять политическое взаимодоверие, содействовать сопряжению инициативы «Пояс и путь» и стратегии развития Эстонии, продвигать практическое взаимодействие, проводить больше высококачественных гуманитарных обменов.

Он заявил, что Китай поддерживает процесс европейской интеграции, стремится к укреплению сотрудничества с Европой для защиты мультилатерализма, противодействия унилатерализму и совместному построению мировой экономики открытого типа.

К. Кальюлайд в свою очередь заявила о готовности Эстонии расширять сотрудничество с Китаем в таких сферах как торговля, экономика, электронная коммерция и логистика, а также активизировать гуманитарные обмены между двумя странами.

По ее словам, Эстония поддерживает мультилатерализм и свободную торговлю, одобряет важную роль Китая в международных делах и желает усиливать контакты и координацию с Китаем в многосторонних делах с целью совместной защиты международных правил и порядка.

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