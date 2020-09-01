Си Цзиньпин рассказал о том, что происходит в мире

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В мире происходят глубинные, вековые изменения, которые ускорились из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне Китай готов предоставить более широкие рыночные возможности для других стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Генсек ЦК КПК выступил на состоявшемся в Пекине симпозиуме экспертов в области социально-экономического развития, где поделился мнением о происходящих в мире и стране процессах. В 2020-м году в Китае завершается 13-я пятилетка, основной целью которой была смена фокуса экономики с экспорта на внутренний спрос.

Следующее пятилетие, по словам Си Цзиньпина, «ознаменует для Китая путь всестороннего построения модернизированного социалистического государства». Председатель КНР, слова которого приводит пресс-служба посольства Китая в России, отметил, что стране необходимо сосредоточиться на циркуляции национальной экономики, чтобы создать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга.

В январе-сентябре 2019 года темпы роста китайской экономики упали до минимума за почти 30 лет. Но даже при этом Международный валютный фонд оценивал их на 2019 год в районе 6%, в то время как мировая экономика прибавляла лишь по 3%. В своем выступлении Си Цзиньпин подтвердил курс на рост через инновационное развитие страны. При этом он призвал стимулировать этот процесс путем создания благоприятных условий для предприятий и привлечения научно-исследовательских групп со всего мира.

Также председатель КНР заявил, что страна продолжит курс на глобализацию и открытость экономики, несмотря на провокации со стороны США и сложности с заключением торгового соглашения.

«Открытость — это ключевой драйвер быстрого и непрерывного роста Китая. Мы поднимем уровень нашей открытости, поощрим международное сотрудничество и будем добиваться новых конкурентных преимуществ», — заявил глава КНР.

Ранее китайские СМИ рассказали о том, как школьников страны защищают от коронавируса. Так, в Ухани ученикам сначала замеряют температуру, а затем каждый класс с интервалом в 10 минут идет к своему кабинету — но по своему, уникальному маршруту. Так школьники должны избегать ненужных контактов внутри школы.

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