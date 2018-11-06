Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО и выступил на ней с программной речью

5 ноября в первой половине дня в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО, на которой выступил с программной речью.

От имени китайского народа, правительства и от себя лично Си Цзиньпин тепло поприветствовал участвующих в ЭКСПО гостей из более чем 172 стран и регионов и международных организаций, а также представителей более чем 3600 предприятий.

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что проведение импортной ЭКСПО – это отражение важного курса Китая по продвижению нового этапа открытости внешнему миру. Проведение импортной ЭКСПО – важная инициатива, направленная на дальнейшее открытие китайского рынка всему миру.

«Проведение ЭКСПО демонстрирует неизменную позицию Китая по поддержке многосторонней торговой системы и продвижения развития свободной торговли. Это практическая мера Китая, призванная содействовать открытости глобальной экономики и экономической глобализации».

«В настоящий момент протекционизм и политика односторонних действий проявляются всё активней. Экономическая глобализация стоит перед лицом многих трудностей, мультилатерализм и система многосторонней торговли находятся под угрозой, риски и вызовы постоянно возрастают», – заявил китайский лидер. Он призвал все страны стремиться повышать уровень открытости двухсторонних и многосторонних отношений.

«Все страны мира должны совместно противостоять торговому протекционизму и политике односторонних действий, продвигать мультилатерализм, открытость и совместное развитие, стремиться к сотрудничеству и всячески избегать конфронтации».

Для дальнейшего расширения открытости, Си Цзиньпин объявил, что Китай приложит усилия в 5 ключевых направлениях, а именно: стимулирование импорта, упрощение доступа к внутреннему рынку, формирование благоприятной международной бизнес-среды, содействие дальнейшей открытости внешнему миру и продвижение двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Си Цзиньпин заявил, что объем импортированных Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит 30 трлн. долл. США и 10 трлн. долл. США соответственно. По его словам, в будущем Китай приложит ещё более активные усилия для дальнейшего снижения таможенных пошлин, упрощения импортных процедур, ускорения развития новых секторов и новых моделей торговли, таких как трансграничная электронная коммерция и др. Си Цзиньпин отметил:

«Китай ускорит шаги по разработке и реформированию законодательства и политики, касающихся иностранных инвестиций, повысит открытость и прозрачность правовых норм и процедур в этой сфере. Мы будем строго в соответствии с законодательством налагать взыскания и привлекать виновных к ответственности за любые действия, так или иначе нарушающие законные права и интересы зарубежных бизнесменов. В особенности это касается нарушения прав на интеллектуальную собственность».

По словам Си Цзиньпина, Китай будет уделять пристальное внимание повышению качества и эффективности экспертизы прав на интеллектуальную собственность, введению системы наказаний и компенсаций, чтобы существенно поднять уровень противостояния противозаконным деяниям в данной сфере, сделать нарушение прав интеллектуальной собственности невыгодным и строго порицаемым.

Си Цзиньпин отметил, что Китай будет придерживаться курса продвижения нового этапа открытости внешнему миру, поддерживать многостороннюю торговую систему и развивать свободную торговлю.

«Основы здорового и стабильного развития экономики в Китае остаются неизменными, равно как не меняются и ключевые условия для обеспечения высококачественного развития производства. Не меняются и общие долгосрочные и стабильные тенденции экономического развития. Государство постоянно расширяет возможности макрорегулирования, а всестороннее углубление реформ постоянно предоставляет новые движущие силы для дальнейшего развития. Китайская экономика непременно ускорит переход социально-экономических процессов на рельсы высококачественного развития», – сказал Си Цзиньпин.

Выступая на церемонии открытия ЭКСПО, лидеры многих стран и руководители международных организаций высоко оценили успехи, достигнутые Китаем в ходе проведения реформ и открытости. Они с оптимизмом смотрят на перспективы развития китайской экономики и на предоставляемые Китаем новые возможности по работе на внутреннем рынке КНР.

Стороны выразили намерение продолжать активно укреплять прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем в целях содействия экономической глобализации и развития мировой экономики открытого типа.

Источник