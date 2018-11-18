Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС подчеркнул важность развития мировой экономики в правильном русле

（Источник:Агентство Синьхуа） 09:37.18/11/2018

Порт-Морсби, 17 ноября /Синьхуа/ — Мировая экономика должна развиваться в правильном русле, ориентируясь на открытость, развитие, инклюзивность, инновации и правила. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью на деловом саммите АТЭС в столице Папуа-Новой Гвинеи.

Китайский лидер подчеркнул, что в настоящее время мировая экономика сталкивается со множеством вызовов. Интересы всех стран и будущее человечества зависят от выбора между сотрудничеством и конфронтацией, между открытостью и закрытостью, между взаимным выигрышем и игрой с нулевой суммой.

Говоря о правильном русле развития мировой экономики и эффективном глобальном управлении, Си Цзиньпин выдвинул следующие предложения:

Во-первых, ориентироваться на открытость, расширять пространство развития. Следует способствовать строительству Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли /АТЗСТ/, решительно выступать против протекционизма и унилатерализма, поддерживать многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит ВТО, содействовать развитию экономической глобализации в русле открытости, инклюзивности, сбалансированности и взаимного выигрыша.

Во-вторых, ориентироваться на развитие для повышения уровня благосостояния народов. Необходимо укреплять сотрудничество в сфере развития, помогать развивающимся странам в борьбе с бедностью. Следует включить реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в национальные стратегии развития, выстраивать равноправное и сбалансированное глобальное партнерство в развитии.

В-третьих, ориентироваться на инклюзивность для активизации взаимного заимствования опыта. Многообразие цивилизаций, строев и путей развития и обмены опытом между странами, принадлежащими к разным цивилизациям, имеющими разный государственный строй и следующими разными путями, могут стать мощной движущей силой прогресса человеческого общества. Должно быть меньше надменности и предвзятости, больше уважения и инклюзивности, чтобы на планете царили мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

В-четвертых, ориентироваться на инновации, чтобы найти новые источники роста. Следует в полной мере раскрыть потенциал инноваций и стимулировать жизнеспособность рынка, углублять международные обмены и взаимодействие в области инноваций, стремиться к созданию систем политики, ориентированных на новую научно-техническую революцию и индустриальные перемены, чтобы результаты инноваций принесли пользу еще большему количеству стран и людей.

В-пятых, ориентироваться на правила и совершенствовать глобальное управление. Необходимо содействовать изменению системы глобального экономического управления в направлении совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В процессе перемен следует руководствоваться духом равноправия, открытости, прозрачности и инклюзивности, укреплять представительство и право голоса развивающихся стран.

(Редактор:Ли Янь、Русская редакция)

Рекомендуемые новости:

Источник