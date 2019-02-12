Швеция закрывает е-рецепты подростков от родителей. Ассоциация фармацевтов обеспокоена — Аптека online

Управление электронного здравоохранения (eHälsomyndigheten) Швеции 6 февраля сообщило о своих планах закрыть прямой доступ к информации, содержащейся в электронных рецептах подростков (начиная с 13 лет), для их родителей и опекунов в апреле 2019 г.

В указанный государственный орган поступило несколько писем, отмечено в пресс-релизе, в которых ставится под сомнение целесообразность непосредственного доступа законных представителей подростка к рецептам последних в реестре Управления электронного здравоохранения. Указанные обращения побудили уполномоченный орган изучить ситуацию с доступом к информации, содержащейся в электронных рецептах подростков. Мы также начали диалог с представителями аптек, отмечает управление, чтобы совместно подготовить необходимые изменения.

Кто может решать, как и чем лечиться ребенку?

Так, сегодня законные представители подростков могут знакомиться с рецептами своих детей или подопечных через каналы электронных назначений аптек без какой-либо проверки. Это означает, что информация, на которую распространяется конфиденциальность в соответствии с Законом о гласности и секретности, таким образом раскрывается. Это может иметь серьезные последствия для подростка.

Так, информацию о назначенных лекарствах через портал www.1177.se могут получать только лица, достигшие 18-летнего возраста, после аутентификации посредством электронного кода (eID). Родители и опекуны могут просматривать информацию о рецептах детей, войдя в систему под своим именем, а затем перейдя к детским страничкам.

Запрет просматривать рецепты детей в возрасте старше 12 лет означает, что доступ к данным ребенка по достижению им указанного возраста для родителей/опекунов будет закрыт. Но они могут продолжать получать информацию от фармацевта в личной беседе. В каждом конкретном случае фармацевт оценивает, какая информация о препарате может быть раскрыта родителям/опекунам.

«Мы считаем, что усиление защиты личности подростка является важным улучшением. Даже несовершеннолетние имеют право на защиту своей личной неприкосновенности», — отметил Эрик Янзон (Erik Janzon), юридический менеджер Управления электронного здравоохранения.

Врач, фармацевт, но не родитель

Со стороны профессиональной общественности планы чиновников подвергаются жесткой критике. Так, Шведская фармацевтическая ассоциация (Sveriges Apoteksförening) усматривает большие проблемы в связи с нововведением. По словам ее руководителя Фредрика Бострома (Fredrik Boström), хуже всего то, что родители лишаются доступа к перечню назначенных ребенку лекарств, что может повлиять на непрерывность лечения. «Наличие перечня назначенных лекарств важно для снижения риска перерывов в лечении, когда своевременно нужно возобновлять рецепт или, наоборот, узнать о его отмене», — заявил он.

Ф. Бостром также обращает внимание на то, что родители теперь не смогут приобретать отпускаемые по рецепту лекарства через интернет для подростков.

«Это, конечно, проблема для всех аптечных сетей и, прежде всего, для тех, у которых есть только электронная коммерция. Но это также проблема для родителей, поскольку интернет-аптеками пользуются в особенности для удовлетворения потребностей в редких лекарствах, чтобы гарантировать их своевременное получение.

У родителей/опекунов еще остается возможность ознакомиться с перечнем назначенных лекарств, пообщавшись с врачом или фармацевтом, однако новелла посылает всем заинтересованным сторонам важный сигнал, что данные действительно засекречены», — подчеркивает руководитель ассоциации.

Пяр Свардсон (Pär Svärdson), генеральный директор аптеки «Apotea», считает, что у фармацевтов нет четких критериев, какие сведения и при каких обстоятельствах можно разглашать. Это нововведение невозможно осуществить, считает он.

Защищено от частных лиц, но не представителей системы

Следует отметить, что режим защиты личных данных в системе управления распространяется на следующие компоненты:

рецепты для человека, в том числе экстемпоральные;

рецепты для животных;

база данных для определения достижения порога затрат (Samtycke för högkostnadsdatabasen) (см. ниже);

система электронной экспертной поддержки (användning av Elektroniskt expertstöd);

информация о назначениях (läkemedelsförteckningen).

Личная информация во всех указанных базах данных сохраняется на протяжении 15 мес, а затем удаляется. Пациент может предоставить или отозвать свое разрешение на доступ к этой информации любому медицинскому/фармацевтическому работнику (в том числе медсестре) в любое время. В исключительных условиях (пациент без сознания) в лечебных учреждениях (исключая аптеки) могут пользоваться данными пациента без согласия последнего, но только в целях оказания помощи и предоставления абсолютно необходимого лечения.

Что касается отдельных компонентов, то порог затрат — это максимальный годичный объем личных средств, который пациент может потратить на лекарственные средства (в том числе необходимые с медицинской точки зрения безрецептурные) и изделия медицинского назначения. С 1 января 2019 г. он увеличен с 2250 до 2300 крон (247 дол. США). По его достижении пациент полностью освобождается от сооплат. Система электронной экспертной поддержки — это информационно-аналитический инструмент, позволяющий анализировать комплексную фармакотерапию с точки зрения рациональности и безопасности. Информация о назначениях — база данных, включающая сведения о выписывании и отпуске по рецептам, оплатам и т.д.

На 1 июня 2020 г. назначен ввод в действие Национального перечня лекарственных средств (Nationella läkemedelslistan) — электронной базы данных обо всех лекарствах и назначениях в Швеции (и за рубежом, если это касается шведских граждан). Данный перечень объединит существующие реестры рецептов и лекарственных средств (Receptregister и Läkemedelsförteckningen). По прошествии 2-летнего периода все медико-фармацевтические организации Швеции должны будут подключиться к этой базе. Обсуждают также возможность назначений в обязательном порядке по международным непатентованным наименованиям.

Финны автономны и независимы с 10 лет

Между тем, Финляндия в своих электронных новеллах пошла еще дальше. Так, в общеобязательной системе Кanta (рецепты в бумажном и телефонном виде можно давать только в экстренных случаях) родители/опекуны по умолчанию не могут видеть информацию о своих детях/подопечных по достижении ими 10-летнего возраста. Начиная с этого момента ключевое значение имеет решение медперсонала относительно того, способен несовершеннолетний принимать решения о медицинской помощи или нет. Если решение положительное, ребенок имеет те же права, что и взрослый, то есть может предоставить доступ к информации о своих назначениях или запретить его. Дифференцированный подход применяют в вопросе обновления рецептов. Так, 15-летняя девочка может самостоятельно возобновить свой рецепт через аптеку. Несовершеннолетний может выступать в качестве агента для другого и, например, получить лекарства от имени другого лица. Пока для несовершеннолетних отсутствует возможность приобрести препарат, назначенный за границей (не предусмотрена возможность соответствующей авторизации), но в отличие от детей, взрослые могут получить назначенное лекарство, оказавшись в соседней Эстонии.

Дарья Полякова по материалам www.ehalsomyndigheten.se;

www.1177.se; www.kanta.fi; svenskfarmaci.se

Интересная информация для Вас:





Источник