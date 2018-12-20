Швейцария продлила арест активов Януковича и его окружения — Деловая столица

Швейцарии еще на год продлила арест активов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения
Об этом проинформировало посольство Швейцарии в Украине, передает «ДС».
«19 декабря Федеральный Совет продлил на год превентивный арест активов президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения. Целью этого решения является поддержать правовое сотрудничество между Швейцарией и Украиной», — говорится в сообщении.
Речь идет об аресте активов на сумму более $ 69 млн.
Напомним, в октябре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что швейцарские правоохранители не предоставляют украинским коллегам дополнительной информации о 600 кг золота окружения экс-президента Виктора Януковича.
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