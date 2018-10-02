Швейцария инвестировала в экономику Украины более 1,5 млрд долларов

Фото: флаг Швейцарии (pixabay.com)

Прирост швейцарских инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года составил 20,3 млн долларов

Швейцария инвестировала в экономику Украины более 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Facebook-страницу первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

Вице-премьер встретился с госсекретарем по вопросам экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

Кубив отметил, что прирост швейцарских инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года составил 20,3 млн долларов, а в целом Швейцария инвестировала в экономику Украины более 1,5 млрд долларов.

«Наибольший объем швейцарских инвестиций в Украину поступил в промышленность, это почти 60% от общего объема инвестиций из этой страны или 912 млн долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, Рада ратифицировала соглашения с Швейцарией и Молдовой о реадмиссии лиц.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко назначил Артема Рыбченко послом Украины в Швейцарии.

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