Шведские миротворцы могут появиться на Донбассе

Швеция готова отправить своих военных в составе миротворческого контингента ООН на Донбасс

Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

«Если мы увидим надлежащие условия, и если мы признаем, что эта миссия может помочь …тогда мы открыты для этого», — сказал он.

Стоит отметить, что в докладе, подготовленном бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе. Доклад был представлен чиновникам, в том числе специальному посланнику США в Украине Курту Волкеру.

В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тысяч солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.

Позднее информацию о руководящей роли Швеции в миротворческом контингенте ООН на Донбассе опровергли.

Ряд СМИ, ссылаясь на соавтора доклада эксперта по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричарда Гоуэна, отметили, что миссия якобы должна проходить под эгидой Швеции.

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