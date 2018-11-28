Шуфрич, Порошенко и другие многодетные папы в украинской политике — КП в Украине



Своих детей политики воспитывают на личном примере.



У Нестора Шуфрича 22 ноября родился пятый ребенок. Видимо, украинские политики решили на собственном примере показать, как нужно улучшать демографическую ситуацию в стране. Сколько детей в семьях политиков и как они справляются, разузнали журналисты «КП» в Украине».



Нестор Шуфрич



Народный депутат, бывший министр по чрезвычайным ситуациям.



В браке состоял трижды, 5 детей.



Первая жена — Ирина Ярошовец, историк по образованию. Подарила политику первенца Александра в 1988 году.



Вторая жена — Наталья Ворона, победительница нескольких конкурсов красоты. Родила Шуфричу сына в 1995 году. Мальчику дали имя в честь папы – Нестор.



Третья и последняя жена — Екатерина Майкова. Она родила политику уже троих детей: девочку Марию в 2016 году и мальчика Ивана. В ноябре 2018 года у супругов появилась на свет малышка Анна.



— Я присутствовал в время родов, – признается многодетный политик. – До сих пор с трепетом вспоминаю первые.









Нестор Шуфрич на прогулке с сыновьями. Фото: Архив КП





Петр Порошенко



Президент Украины с 2014 года.



Более 30 лет состоит в браке с Мариной Порошенко. Она кандидат медицинских наук, возглавляет совет Благотворительного фонда Петра Порошенко.



Президентская чета Порошенко воспитывает 4 детей.



Старший сын Алексей 1985 года рождения, уже сам стал отцом.



Младший сын Михаил, 2001 года рождения.



Также Порошенко воспитывают двух дочерей-близняшек 2000 года рождения — Сашу и Женю.



— Искусство родителей — не спрашивать у детей, что они хотят получить в подарок, а знать это! – с уверенностью рассказывает глава государства.



По словам супруги, дети мужа обожают:



— Когда он приходит домой раньше обычного, дети, как виноград, виснут на нем. Эти минуты, как он сам говорит, помогают ему восстанавливаться лучше любых саун, массажей и аутотренингов.









Петр Порошенко со своей Мариной. Фото: facebook.com





Андрей Садовый



Мэр Львова.



В браке с Екатериной Кот. В семье 5 детей. Все как на подбор мальчики.



Первенец — Иоанн-Павел 2002 года, дальше — Фаддей-Лука, 2004 года, Михаил, 2006 года, Иосиф, 2008 года и Антоний, 2011 года рождения.



— Я не мечтала о детях и не думала об этом. У Андрея было в планах много детей, – признается Екатерина. — Сейчас женщине приходится нелегко, поскольку все тяготы по воспитанию детей ложатся на ее плечи. Муж, в силу своей занятости, приходит уставший довольно поздно с работы. Семье помогает няня.









Андрей Садовый с семьей. Фото: Фейсбук





Игорь Никонов



Предприниматель, советник главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.



В браке состоял дважды, 10 детей.



Первая жена Игоря Никонова родила ему троих детей – Алевтину (1986), Андрея (1994) и Татьяну (1997 года рождения).



Вторая жена Иванна Никонова — учредитель и руководитель Академии современного образования. От предыдущего брака у нее есть 24-летняя дочь Валерия.



Общих детей у Иванны и Игоря шестеро – двойняшки Оля и Аня, родившиеся в 2003 году, Арина (2006), Александр (2009), Георгий (2013) и Алиса 2014 года рождения.



В воспитании, по мнению Никонова, важнее всего личный пример. Но из-за постоянной занятости на работе политику приходится общаться с ними по Интернету.



— Они могут читать обо мне, к сожалению, не всегда хорошие новости. Спрашивают в смс, правда ли это. Я им отвечаю: «Нет, неправда». Идет у нас такая переписка, — признался политик.









Игорь Никонов со своей семьей на одном из светских мероприятий. Фото: radio.kiev.fm





Юрий Бойко



Народный депутат.



В браке состоял один раз. Жена Вера Дмитриевна – мастер спорта по гимнастике.



У супругов 6 детей. Пара не дает точных дат рождения, но признается, что все проходило словно по четко спланированному графику.



Первенца назвали Николай, через 2 года родилась дочь Ярослава. Спустя 7 лет на свет появляются Ульяна и Юрий. С таким же разрывом позже родились Анатолий и Мария.



— Мы с женой хотели много детей. Количество мы не задумывали, так получилось, — рассказывает политик и добавляет — У нас в провинции часто выключали свет, это называлось «веерное отключение электроэнергии», и делать было нечего! – шутит Юрий Бойко.









Юрий Бойко на зимней прогулке с семьей. Фото: соцсети





Виктор Ющенко



Третий президент Украины (2005 — 2010 г).



В браке состоял дважды, 5 детей.



Первая жена — Светлана Ивановна Колесник, работала учителем украинского языка и литературы. Родила бывшему президенту двоих детей: Виталину и Андрея (1980). Оба уже сделали Ющенко дедушкой.



Вторая жена – Екатерина Михайловна Чумаченко. С ней Виктор Андреевич имеет троих детей: София (1999 г.), Кристина (2000 г.) и Тарас (2004 года рождения).



— Президентство — это и привилегия, и большая мука. Я пять лет фактически не видел своей семьи. До сих пор не забуду, как жестко однажды я с ними говорил из-за отказа моих маленьких детей собираться на некое официальное мероприятие, — вспоминает Ющенко.









Виктор Ющенко в кругу семьи. Фото: пресс-служба





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