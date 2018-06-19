Штаб ООС обнародовал фото, демаскирующее положение российских войск на Донбассе

Штаб Операции объединенных сил обнародовал фотографии российских военных, находящихся на вражеских позициях в районе Новоазовска

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, передает «ДС».

«Фотография сделана 13.06.2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов, подтверждением этого являются ориентиры: №1 — ветрогенератор; №2 — ветрогенератор; №3 — изгиб полезащитной лесополосы; №4 — изгиб полезащитной лесополосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи).

Предполагается, что приборы использовались для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц.

Возле антенны находится мужчина в военной форме российского образца. Допускается, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник-инструктор Вооруженных сил Российской Федерации.

«Об авторе фотографии: скорее всего, данное лицо не является местным, об этом указывает его возраст (большинство представителей местных «воинов» более пожилого возраста) и его действия — представителей местных «воинов» жестко контролируют за фотографии, которые демаскируют позиции и военную технику, но не допускают к технике РЭБ. Но это лицо на фотографии находится у секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскируя местоположение средства РЭБ», — добавили в штабе.

Напомним, на Донбассе ранены два украинских бойца.

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