Шокирующие масштабы: появились данные о количестве мигрантов из Украины — Обозреватель

Из Украины с 20 марта 2018-го уехало более 766 тыс. человек. Большая часть из них — трудовые мигранты. Каждые 30 секунд количество уехавших увеличивается на одного человека.

Об этом сообщает платформа ukrainianpeopleleaks.com, которая в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов. Автор идеи неизвестен. При этом название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в эмиграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, и страны Европейского Союза — не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн.»Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)», — сказал Гройсман несколько месяцев назад.





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