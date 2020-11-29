Шойгу назвал слова министра обороны Германии о России нападками школьницы :: Политика :: РБК

Шойгу сравнил слова министра обороны Германии о том, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы, с «нападками школьницы». «Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил он

Сергей Шойгу

(Фото: Минобороны РФ)

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскритиковал заявление своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

«Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что весной в Черном море нашли потопленный в 1941 году немецкой авиацией теплоход «Армения». На борту судна, по разным данным, находилось от 6 тыс. до 10 тыс. беженцев и раненых.

По мнению Шойгу, это один из тех многих эпизодов войны, о котором надо рассказывать. «Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы», — отметил он.

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