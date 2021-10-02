Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Шмыгаль представил фракции «Слуга народа» обновленную программу деятельности правительства

Шмыгаль представил фракции «Слуга народа» обновленную программу деятельности правительства

Экономика Украины 02 Окт 2021
Шмыгаль представил фракции «Слуга народа» обновленную программу деятельности правительства
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности правительства во время выездного заседания фракции «Слуга народа», сообщила пресс-служба правительства.

В программу, по словам премьера, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

«Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер Украины подчеркнул, что целью программы является: сервис для граждан; прогнозируемые источники финансирования; достижение ожидаемых результатов; контроль за исполнением.

Также глава правительства отметил, что изменится подход к реализации программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ІТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

«В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты», — отметил Шмыгаль.

В Дії появятся новые функции: что еще будет доступно украинцам - Экономика →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top