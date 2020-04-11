Шмыгаль огласил состав антикризисного совета Украины: Подробности. Новости политики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, кто войдет в состав нового Совета по вопросам экономического развития, который составит стратегию преодоления последствий COVID-19 в Украине

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале, передает «ДС».

Шмыгаль отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития — это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

Игорь Петрашко — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины

Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США. Он — шведский экономист и специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины.

Олег Устенко — советник президента Украины

Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times. Он — уроженец Новосибирска и бывший менеджер Укрсоцбанка.

Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета, экономист, уроженец Лондона.

Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины», — сказал он.

Как сообщала «ДС», Верховная Рада планирует выделить более 2 млрд грн на содержание Кабинета министров.

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