Шмыгаль анонсировал новые стандарты жизни после карантина (инфографика) — Минфин

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

Ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.

«Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина», — отметил он.

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Остаемся дома

Правительство продлило карантин до 11 мая. По расчетам НАН Украины, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно в конце апреля, второй — между 3 и 8 мая.

Напомним

22 апреля Министерство здравоохранения внесло на заседание Кабмина проект постановления о продлении карантина до 12 мая.

В связи с пандемией коронавируса карантинные мероприятия на территории Украины действуют с 12 марта.

25 марта вместе с введением чрезвычайной ситуации по всей стране Кабмин продлил его действие до 24 апреля.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сказал, что о смягчении карантинных мероприятий говорить рано, поскольку «карантин — это то, что нас спасает».

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