Шмаль о будущем рынке нефти: Байден

Фото: Zamir Usmanov /Globallookpress

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал ситуацию на рынке нефти, которая будет складываться в ближайшем будущем. Он считает, что Джо Байден является «тёмной лошадкой», ибо его экономическая политика чётко не определена.

Победа на президентских выборах в США Джо Байдена является неизвестной переменной на рынке, ибо политик чётко не высказывался о своих планах в экономической сфере. Об этом рассказал РИА ФАН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Позиция действующего главы государства Дональда Трампа за последние четыре года стала всем понятна. Политик поддерживает нефтяные компании и внимательно следит за проблемами, будучи заинтересованным в развитии мировой экономики.

«Байден для бизнеса и экономики — тёмная лошадка, потому что чёткой программы участия во всех экономических вопросах он нигде не высказывал», — пояснил Шмаль.

Нужно понимать, что цена на нефть привязана к доллару. Это делает Россию крайне зависимой от расценок на энергоресурсы. Сейчас цена за баррель крутится вокруг отметки в 40 долларов, что является приемлемым показателем.

«Всё зависит от того, как будет развиваться мировая экономика. Я даже думаю, что стоимость может немного подрасти — где-то до 45 долларов за баррель», — поведал эксперт.

Как считает эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, курс рубля останется в коридоре 75-80 единиц за доллар. Это связано с тем, что республиканцы и демократы сходятся в том, чтобы задействовать новый пакет мер по стимулированию экономики США до конца 2020 года.

Данный фактор придаёт спокойствия мировой экономике, что благотворно влияет на курс рубля, ибо цены на нефть стабилизируются.

«В тренде на понижение рубля роль сыграли выборы в США, локдауны и карантинные меры в странах ЕС. Много событий, которые сошлись воедино, включая переоценку темпов роста мировой экономики», — объяснил эксперт в интервью ИА «Экономика сегодня».

Как ранее заявил телеканалу «360» финансовый аналитик, в последние несколько лет закрепился устойчивый тренд на обесценивание рубля. Однако трудно сказать, в какой момент нужно закупать валюту.

«Валютой никогда не поздно закупаться, особенно последние лет 10… Надо расслабиться и получать удовольствие», — считает эксперт.

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