щедрый папаша по-ошибке купил сыну огромного «карнотавра»

Кадр из м/ф «Хороший динозавр» (2015)

Мужчина хотел порадовать сына на день рождения. В результате, чтобы «поселить» игрушечную зверюгу в саду, пришлось нанимать кран.

Не секрет, что электронная коммерция, несмотря на все свои несомненные преимущества, имеет один существенный недостаток — публикуемые снимки товара не всегда отражают его истинный вид — качество, цвет, размер и так далее.

Именно на этом и «прокололся» заботливый папаша, который решил порадовать своего четырехлетнего сынишку Тео новой игрушкой. Малыш без ума от динозавров, и Андре Биссон, так зовут изобретательного родителя, заказал по интернету скульптуру карнотавра.

Игрушечного хищника по имени Чэз стоимостью в тысячу фунтов стерлингов щедрый папаша нашел на сайте парка развлечений. Хотя мужчина полагал, что это будет довольно крупный зверь, всего масштаба бедствия он даже представить себе не мог.

На сайте был выложен маленький снимок животного и не было контактов продавца, чтобы уточнить его размеры. Биссон прикинул, что длина Чэза должна быть примерно три метра, а высота — полтора.

Свою ошибку Андре понял лишь после того, как поставщик прислал ему снимок с торчащей из грузовика головой нового «домашнего питомца». Оказалось, что в длину животное было в пять метров, а в высоту — 2,3 метра.

В результате, чтобы поселить нового «жильца» в саду, мужчине пришлось нанимать кран. Впрочем, эти старания были не зря — Тео пришел в восторг от подарка и даже хотел с ним ночевать, пишет Metro.

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