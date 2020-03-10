Шевчишин объяснил, как повлияет обвал цен на нефть

Цена на нефть марки Brent из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией может обрушиться до $20 за баррель, что отразится на курсе валют в Украине.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, новый обвал стоимости нефти будет зависеть исключительно от степени «ценовой войны» между Россией и Саудовской Аравией. Причина в том, что и у первой, и у второй страны есть ресурс на то, чтобы делать это противостояние затяжным.

Курс валют

«В свою очередь такое падение цен на нефть отразится на курсах валют стран-экспортеров нефти и большинства сырьевых стран, к которым относится и Украина. Дело в том, что падение цен на нефть спровоцирует падение цен на другие сырьевые ресурсы, в том числе промышленные металлы, агропродукцию», – объяснил Шевчишин.

В результате Украина может пострадать как от падения стоимости сырья, так и от падения курсов валют стран-конкурентов. «То есть украинская продукция на мировых рынках, при таких же условиях, будет менее конкурентоспособна. Гривня снизится, потому что, во-первых, придется стимулировать экспорт, а, во-вторых, снизятся поступления иностранной валюты в страну со стороны экспортеров из-за падения цен на сырье», – сказал аналитик.

Впрочем, при таком сценарии для Украины возможен и позитив: снизятся цены на бензин и газ, что повлечет снижение стоимости отопления и горячей воды.

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