Шевченковский суд Киева жалуется на телефонные угрозы

На телефоны судей Шевченковского райсуда Киева несколько дней поступают угрозы

Об этом пресс-служба суда сообщила в Facebook, передает «ДС».

«В течение 21-22 сентября 2018 на личные мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда в мессенджер Viber поступали сообщения от адресата с именем «Тризуб», которого среди личных контактов судей нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, каждое сообщение персонифицированное и в начале содержит имя судьи, в адрес которого оно поступало.

Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением ими дел, которые будут касаться интересов определенного лица.

«Шевченковский районный суд города Киева обратился к ВРП и Генеральную прокуратуру с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность», — отметили в пресс-службе суда.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник