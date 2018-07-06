Шестого июля начинается первая мировая экономическая война

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира вступает в открытую фазу. С 6 июля США ввели новые таможенные пошлины в 25 процентов на импорт из Китая, под который подпадают товары общей стоимостью около 34 миллиардов долларов. Пошлины в отношении импорта ещё на 16 миллиардов Вашингтон обещает рассмотреть дополнительно. В ответ Пекин заявил о зеркальном повышении ввозных тарифов на ту же сумму в 50 миллиардов долларов.

Чья экономика прочнее

Президент США Дональд Трамп, который после словесных угроз в адрес Поднебесной со стороны двух своих предшественников всё же решился начать торговую войну с Китаем, загодя объявил, что если Пекин зеркально ответит на «таможенную атаку», то следующим шагом Вашингтон повысит на 10 процентов пошлины практически на весь китайский импорт стоимостью до 400 миллиардов долларов! Расчёт, видимо, был такой, что тут уж китайцы не смогут адекватно ответить, ведь КНР закупает за океаном товарной массы всего на 170 миллиардов.

Окажет ли это влияние на руководство и экономику КНР и какая страна потеряет больше в результате таких взаимных выпадов? Если судить по настроениям американской политической и деловой элиты, в данной ситуации США оказались более уязвимы, ведь североамериканская экономика критично зависит от китайских поставок сырья, комплектующих для машиностроения, электроники, потребительских товаров. В частности, Ассоциация автомобильной промышленности США назвала новые тарифы «налогами, которые ударят по американским компаниям, поставят под угрозу множество рабочих мест и негативно отразятся на потребителях».

Кевин Брейди, сенатор от Республиканской партии, от которой Трамп был избран президентом, выразил обеспокоенность тем, что новые тарифы отрицательно скажутся на фермерах, производителях, рабочих и потребителях. А Американская торговая палата обвинила главу государства в том, что он выбирает неверный подход к регулированию вешней торговли.

Кевин Брейди, сенатор от Республиканской партии выразил обеспокоенность тем, что новые тарифы отрицательно скажутся на фермерах. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Словом, новые тарифы направлены прежде всего против реального сектора экономики, включая машиностроение и сельское хозяйство. А ведь в ходе выборов именно производственные отрасли обещал защищать Трамп в противовес финансово-посредническому капиталу, связанному с оппонентами из Демократической партии США.

Примечательно, что демократы, в других случаях жёстко критикующие действующего президента, поддержали повышение тарифов: Чак Шумер, лидер демократов в верхней палате конгресса, назвал это решение Трампа правильным. Трудно избавиться от предположения, что демократы таким образом толкают своего злейшего политического противника в экономическую ловушку, ведь эксперты оценивают потери валового внутреннего продукта (ВВП) США от принятых мер в 0,5 процента, или около триллиона долларов! А это чревато ростом инфляции, повышением цен и потерей тысяч рабочих мест, что, понятно, понравится не всем избирателям в преддверии уже скорых президентских выборов.

Чак Шумер, лидер демократов в верхней палате Конгресса, назвал решение Дональда Трампа ввести пошлины правильным. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Но и для Китая ограничение или отказ от американского импорта будет непростым испытанием: заполнить товарную брешь в 170 миллиардов долларов будет непросто, учитывая, что основную долю в поставках из США составляет продовольствие. Новых продавцов миллионов тонн сои, свинины, рыбы лососевых пород, труб, энергоносителей в одночасье найти трудно. Однако китайцы не забыли периода самоограничений, стратегические запасы страны позволят пройти период смены поставщиков относительно безболезненно. А уж энергоносители из США — нефть и газ — быстро и недорого могут заменить иранские и российские компании.

Планирование против монетаризма

Но у торгового противостояния США и КНР есть ещё один, мало упоминаемый аспект: в противоборство вступают американская система вольного рынка на принципах монетаризма и планово-рыночная система с мощным государственным регулированием КНР. Какие же стратегии используют противники?

Народный банк Китая в несколько этапов девальвировал юань примерно на 10 процентов, тем самым сведя на нет возможное американское десятипроцентное повышение пошлин!Фото: pixabay.com

У США с их монетаристскими принципами лишь один приём: примитивно повышать тарифы, ставя заслон китайским товарам, которые, впрочем, найдут сбыт в третьих странах, включая европейские. Вероятно, по демпинговым ценам, но в обмен получив доли рынка, вытеснив, соответственно, японских, европейских или корейских конкурентов, которые вряд ли будут благодарны США за подобные следствия их амбиций. А вот 20 миллионов тонн сои, к примеру, или миллион тонн лососевых США пристроить будет проблематично. И у американских фермеров появятся вопросы к Трампу.

Китай же, видимо, уже имел «мобилизационный план» на случай экономической войны. Помимо ответного повышения пошлин, Народный банк Китая и связанные с ним крупнейшие китайские кредитные организации в несколько этапов девальвировали юань примерно на 10 процентов, тем самым сведя на нет возможное американское десятипроцентное повышение пошлин! США не могут ответить тем же: администрация не в силах влиять на Федеральную резервную систему (Центробанк США. — Прим. автора), которая к тому же контролируется демократами! Да и десятипроцентное снижение курса доллара вызовет коллапс не только в финансовой системе США, но и во всём мире, буквально взорвав все инвестиционные связи.

КНР закупает за океаном товарной массы всего на 170 миллиардов. Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Следующий удар по США китайцы нанесли, снизив на 6-12 процентов с 1 июля ввозные пошлины на полторы тысячи видов потребительских товаров, а также на автомобили и их комплектующие — на 5-10 процентов. Одновременно Государственный комитет КНР по развитию и реформе (аналог Госплана СССР или в несравнимо меньшей степени современного Минэкономразвития РФ) решил с 28 июля снизить барьеры для иностранных инвесторов: доля иностранного капитала в компаниях, работающих на фондовом рынке, в автомобилестроении, сельском хозяйстве и многих других, может достигать контрольного 51 процента, тем самым компенсируя возможный отток инвестиций из-за обесценившегося юаня.

Параллельно в КНР под государственным патронажем создан инвестфонд с капиталом в 15 миллиардов долларов. Его название в переводе на русский звучит как «Китайский фонд технологий новой эры», что соответствует заявленным целям: защите китайского технологического сектора и привлечению новейших научных разработок. Это, видимо, будет ответом Трампу на его заявления о том, что необходимо прекратить передавать Китаю технологические достижения США.

Таким образом, на лобовой и бесхитростный экономический удар США Пекин отвечает системной сложной и эшелонированной тактикой под контролем государства. Кто окажется успешней, если всё же не будет достигнуто компромисса, покажет время. Однако стоит учитывать, что Вашингтон вовлёк в торговую войну и Евросоюз, повысив пошлины и на европейский импорт, и практически весь мир, разрушив фактически правила ВТО, взамен которых предлагает руководствоваться торговым законодательством США и их интересами. Трудно избавится от аналогий: сходными мотивами объяснял свою вооружённую агрессию в Европе и Гитлер. Так что Америка, по существу, развязала мировую войну. Надо надеяться, что только в экономике.

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