Шестое издание Толкового англо-русского Словаря ПЛАС уже получили сотни наших читателей!

Издательский холдинг Рекон Интернешнл сообщает о выпуске шестого издания Толкового англо-русского Словаря ПЛАС «Банки, Платежи и Торговый ритейл: Бизнес, технологии, проекты».

Словарь ПЛАС издается в формате книги с 1997 г. Это самый востребованный справочный ресурс на платежном рынке, в банкинге, финтехе, торговом ритейле и других сферах массового обслуживания населения. Приобрести Словарь можно по ссылке.

Как известно, театр начинается с вешалки, а современный бизнес, как, впрочем, и любой перспективный проект – с терминологии. Именно поэтому бессменный автор Словаря ПЛАС Александр Иванович Гризов подготовил его, ориентируясь на профессионалов самых широких сфер бизнеса, предполагающих массовое обслуживание населения с использованием современных инновационных технологий. Уже более четверти века он преследует стратегически важную для рынка цель – становление и развитие единой терминологии, активно используемой в таких областях, как банкинг, платежные сервисы, мобильная и электронная коммерция, ритейл во всех его проявлениях, транспорт, дистанционные сервисы, включая госуслуги, и т. д., в которых за последние десятилетия нашли самое широкое распространение самообслуживание, информационные, платежные, идентификационные и иные перспективные технологии. Особое внимание в шестом издании Словаря ПЛАС уделено таким актуальным направлениям как искусственный интеллект и машинное обучение, биометрическая идентификация, технологии блокчейн и криптовалюты, а также многим иным векторам развития финтеха, без которых невозможно создание и функционирование реального цифрового общества и экономики.

Одновременно Словарь ПЛАС был впервые дополнен мощным терминологическим массивом, касающимся производства и обращения наличных денег. Данный блок готовился совместно с лучшими российскими экспертами в области наличного денежного обращения (НДО) и производства банкнот и монет. При этом сам терминологический акцент сделан не столько на историю денег и их использования, сколько на их настоящее и будущее.

Шестое издание Словаря ПЛАС включает в себя и разъясняет значение более 3500 наиболее употребляемых специализированных терминов, понятий и сокращений, используемых участниками платежной индустрии и ритейла, международными платежными системами, банками, финтех-компаниями, торговыми сетями, телекоммуникационными, транспортными операторами, и т. д. – во внутренней и инструктивной документации, официальной переписке, справочниках и учебных пособиях, а также в специализированных изданиях, освещающих проблемы этих направлений бизнеса.

Как уже отмечалось, новый Толковый англо-русский толковый словарь терминов мира платежей и инноваций максимально актуализирован с учетом современных тенденций быстро меняющегося рынка. В нем нашли свое количественное и качественное отражение динамичное развитие индустрии и соответствующие изменения в существующей терминологии.

Словарь позволит участникам рынка сделать новые шаги на пути создания и дальнейшего развития единой, унифицированной терминологии, исключить некорректное толкование встречающихся понятий и терминов. Он также может быть использован в качестве дополнительного пособия при обучении сотрудников профильных подразделений и компаний.

Издание рассчитано как на специалистов, включая топ-менеджеров и руководителей соответствующих подразделений, так и на студентов вузов, а также на самый широкий круг читателей.

По материалам PLUSworld.ru





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