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Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

E-commerce26 Фев 2018
Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны
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Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе речь пойдёт о 6-ти нововведениях по пути домой во время «Чуньюнь» (пик пассажирских перевозок перед, во время и после празднования Китайского нового Года – фестиваля Весны).

Сейчас в Китае пик пассажирских перевозок по случаю праздника Весны. С постоянным развитием сети высокоскоростных поездов, повышением научно-технического развития и благосостояния народа по пути домой в этом году  появилось несколько нововведений.

1-е изменение: Изменение в структуре перевозок по случаю праздника Весны: впервые отмечается отрицательный рост пассажирских автомобильных перевозок

Замдиректора Госкомитета по делам развития и реформ КНР Лянь Вэйлян на пресс-конференции сообщил, что согласно прогнозам, пассажирооборот во время «Чуньюнь» достигнет 2,98 млрд. человек/раз – этот показатель приблизится к прошлогоднему.

Однако структура перевозок по случаю праздника Весны изменится. В частности пассажирооборот железных дорог и гражданской авиации вырастят на 8,8 и 10% соответственно. Показатели же перевозок автомобильным транспортом сократятся примерно на 1,6%. Впервые отмечается отрицательный рост пассажирских автомобильных перевозок.

Согласно  прогнозу в этом году пассажирооборот во время «Чуньюнь» по железным дорогам достигнет 390 млн. человек/раз, что на 31,31 млн. человек/раз больше по сравнению с прошлым годом. Общегодовой пассажирооборот достигнет 9 млрд. 550 млн. человек/раз.

Показатели перевозок авиационным транспортом достигнут в «Золотую неделю» 65 млн. человек/раз, что составит 10% от общего пассажиропотока в стране. Посещение родственников и туризм станут главными целями поездки.

Лянь Вэйлян отметил, что в этом году праздник Весны наступил поздно. После праздника наступит пик пассажиропотока, обусловленный посещениями родственников, и туристическими поездками учащихся и работающих в других городах страны граждан. Пик ежегодного пассажирооборота превысит 100 млн. человек/раз.

Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

2-е изменение: Преимущество и рост популярности высокоскоростных поездов – на долю железных дорог придётся 60% всего пассажиропотока

По информации, опубликованной Китайской железнодорожной корпорацией, в 2017 году введены в эксплуатацию более 3000 км новых железнодорожных путей. Сформированы сети из четырёх вертикальных (с севера на юг) и четырёх горизонтальных (с востока на запад) высокоскоростных железных дорог. Уже открыты железнодорожные рейсы Ланьчжоу-Чунцин, Сиань-Чэнду и другие. Благодаря их открытию пассажирская транспортная мощь западного региона Китая заметно выросла.

Во время «Чуньюнь» доля пассажирских перевозок поездами достигнет 57,5%, что на 4,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, будет добавлено 88,5 пар высокоскоростных поездов, которые будут отправляться в ночное время по таким направлениям, как Пекин-Харбин, Пекин-Гуанчжоу, Шанхай-Куньмин, Гуйян-Гуанчжоу и др.

В период «Чуньюнь» 2018 года железнодорожные органы Китая примут комплекс мер с тем, чтобы максимально увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов.

В соответствии с новой ситуацией и новыми требованиями, в Китае увеличили общую мощность различных транспортных средств. Перед праздником Весны запустили 576 дополнительных маршрутов поездов, после окончания праздника будут добавлены 665 маршрутов поездов.

Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

3-е изменение: Интеллектуальные услуги во время «Чуньюнь»: повысилась эффективность проверки документов и билетов

Наступила эра «аутентификации с помощью распознавания лиц». Скорость прохода пассажира через зону безопасности займёт около 3 секунд.

В этом году во время «Чуньюнь» на вокзалах Пекина, Гуанчжоу, Шанхая, Уханя запущена контрольная система аутентификации на базе технологий распознавания лиц. Распознавание займёт около 3 секунд. Если понадобится найти человека на вокзале, то нужно обратиться в сервис-центр и предоставить фотографию. Система быстро найдет пассажира автоматически. Начальник по пассажирским перевозкам железнодорожной корпорации Гуанчжоу, г-жа Чэнь Сяомэй сказала:

«Внедрены турникеты с автоматизированным контролем проездных документов, которые мы называем «пропуск в вокзал с аутентификацией с помощью технологий распознавания лиц». Это значительно ускорило вход пассажиров на вокзал».

В момента входа в здание вокзала проводится быстрое сканирование лица и проездных документов посредством специальных турникетов. Это значительно повысило пропускную способность входов и эффективность и точность проверки и контроля документов и билетов. В залах ожидания ряда крупных вокзалов действует интеллектуальная навигационная система для удобства пассажиров.

20 лет назад люди брали с собой на вокзал постельные принадлежности, расстилали их на полу перед окошком, где продают билеты, и проводили всю ночь в очереди, не сомкнув глаз. Сегодня, благодаря распространению Интернета, а также благодаря разработке и внедрению системы электронных пассажирских железнодорожных билетов, люди могут приобретать билеты в Сети. Количество билетов, купленных в Интернете и с помощью мобильных приложений, уже превышает 60% от общего количества приобретенных билетов.

Китайская гражданская авиация также подчеркивает, что необходимо максимально использовать Интернет, новые медиа-каналы, автоматическую идентификационную систему и ряд других информационных технологий с тем, чтобы повысить уровень информационного обслуживания и предоставить пассажирам новые качественные услуги.

Аэропорт Чжунчуань города Ланьчжоу (провинция Ганьсу, Западный Китай) стал первым в Китае, где была внедрена идентификационная система с помощью технологии распознавания лиц. Благодаря этому значительно увеличилась скорость проверки документов при прохождении проверки безопасности и подтверждения личности. Пассажир международного аэропорта Чжунчуань города Ланьчжоу говорит:

«Очень удобно. Экономит много времени. Можно пройти без проблем и задержек».

Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

4-е изменение: На поезде можно через Интернет заказать доставку еды, а в самолете можно получить доступ в Интернет через Wi-Fi

В прошлом попасть в «поезда зеленого цвета» было непросто, а горячий обед в таких поездках был настоящей роскошью. Вслед за постепенным улучшением обстановки внутри поездов, у людей появилась возможность покупать предоставляемую там еду.

Сегодня выбор блюд, которые предлагаются в поездах, становится всё более богатым, цены варьируются от 15 до 70-80 юаней (от 2,5 до 12-13 долл. США). Летом прошлого года железная дорога запустила для высокоскоростных поездов сервис по заказу обедов через Интернет. Теперь обеды пассажиров высокоскоростных поездов стали более разнообразными: можно приобрести не только фаст-фуд вроде KFC и McDonaldis, но также тефтели «львиные головы», утку и блюда различной кухни.

В самолете можно использовать Wi-Fi – вам не будет скучно во время полета

В этом году во время «Чуньюнь» многие китайские авиакомпании, такие как Дунхан, Наньхан, Хайхан, предоставили пассажирам услугу «Интернет на борту», которая дает возможность использовать Wi-Fi для выхода в Интернет во время полета. В настоящее время на рейсах этих авиакомпаний услуги беспроводного Интернета предоставляются бесплатно.

5-е изменение:  От бега по кругу к разветвленной сети путей сообщения: путь домой стал более легким и быстрым

У миллионов китайцев «Чуньюнь» всегда ассоциировался исключительно с железной дорогой. Однако в действительности в этот период люди, главным образом, передвигаются по автомобильным дорогам. В этом году среди 3-миллиардного пассажиропотока на железную дорогу приходится менее 400 млн. чел/раз. Более 80% людей возвращается домой по автодорогам. Сегодня разветвленная сеть автодорог делает путь людей домой более легким, быстрым и безопасным.

6-е изменение: от тюков с подарками к удобной доставке до точки назначения. Меньше багажа – более комфортная поездка

Раньше, возвращаясь домой, на железнодорожные и автовокзалы пассажиры часто брали с собой огромное количество новогодних подарков. В настоящее время багажа у путешествующих во время «Чуньюнь» становится всё меньше. С одной стороны, это говорит об улучшении жизни и сокращении разницы между городом и деревней. Товары, которые раньше можно было приобрести только в городе, теперь появились и в деревне. С другой стороны, бурно развивающаяся электронная коммерция выполняет функцию «перевозчика» новогодних подарков. Всё большее количество людей покупает новогодние подарки в Интернете заранее, с доставкой в точку назначения.

В 2018 году общая сумма капиталовложений в железнодорожную отрасль в Китае составит около 732 млрд. юаней (около 110 млрд. долл. США), в том числе 702 млрд. юаней будут выделены на железные дороги государственного значения. Ожидается строительство новых линий общей протяженностью в 4 тыс. км. из них3500 км. линий будут высокоскоростными.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник», после небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество».

Оставайтесь с нами!

Переводчик: Лю Ли

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