Шесть нововведений, по пути домой во время пика пассажирских перевозок по случаю праздника Весны

Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе речь пойдёт о 6-ти нововведениях по пути домой во время «Чуньюнь» (пик пассажирских перевозок перед, во время и после празднования Китайского нового Года – фестиваля Весны).

Сейчас в Китае пик пассажирских перевозок по случаю праздника Весны. С постоянным развитием сети высокоскоростных поездов, повышением научно-технического развития и благосостояния народа по пути домой в этом году появилось несколько нововведений.

1-е изменение: Изменение в структуре перевозок по случаю праздника Весны: впервые отмечается отрицательный рост пассажирских автомобильных перевозок

Замдиректора Госкомитета по делам развития и реформ КНР Лянь Вэйлян на пресс-конференции сообщил, что согласно прогнозам, пассажирооборот во время «Чуньюнь» достигнет 2,98 млрд. человек/раз – этот показатель приблизится к прошлогоднему.

Однако структура перевозок по случаю праздника Весны изменится. В частности пассажирооборот железных дорог и гражданской авиации вырастят на 8,8 и 10% соответственно. Показатели же перевозок автомобильным транспортом сократятся примерно на 1,6%. Впервые отмечается отрицательный рост пассажирских автомобильных перевозок.

Согласно прогнозу в этом году пассажирооборот во время «Чуньюнь» по железным дорогам достигнет 390 млн. человек/раз, что на 31,31 млн. человек/раз больше по сравнению с прошлым годом. Общегодовой пассажирооборот достигнет 9 млрд. 550 млн. человек/раз.

Показатели перевозок авиационным транспортом достигнут в «Золотую неделю» 65 млн. человек/раз, что составит 10% от общего пассажиропотока в стране. Посещение родственников и туризм станут главными целями поездки.

Лянь Вэйлян отметил, что в этом году праздник Весны наступил поздно. После праздника наступит пик пассажиропотока, обусловленный посещениями родственников, и туристическими поездками учащихся и работающих в других городах страны граждан. Пик ежегодного пассажирооборота превысит 100 млн. человек/раз.

2-е изменение: Преимущество и рост популярности высокоскоростных поездов – на долю железных дорог придётся 60% всего пассажиропотока

По информации, опубликованной Китайской железнодорожной корпорацией, в 2017 году введены в эксплуатацию более 3000 км новых железнодорожных путей. Сформированы сети из четырёх вертикальных (с севера на юг) и четырёх горизонтальных (с востока на запад) высокоскоростных железных дорог. Уже открыты железнодорожные рейсы Ланьчжоу-Чунцин, Сиань-Чэнду и другие. Благодаря их открытию пассажирская транспортная мощь западного региона Китая заметно выросла.

Во время «Чуньюнь» доля пассажирских перевозок поездами достигнет 57,5%, что на 4,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, будет добавлено 88,5 пар высокоскоростных поездов, которые будут отправляться в ночное время по таким направлениям, как Пекин-Харбин, Пекин-Гуанчжоу, Шанхай-Куньмин, Гуйян-Гуанчжоу и др.

В период «Чуньюнь» 2018 года железнодорожные органы Китая примут комплекс мер с тем, чтобы максимально увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов.

В соответствии с новой ситуацией и новыми требованиями, в Китае увеличили общую мощность различных транспортных средств. Перед праздником Весны запустили 576 дополнительных маршрутов поездов, после окончания праздника будут добавлены 665 маршрутов поездов.

3-е изменение: Интеллектуальные услуги во время «Чуньюнь»: повысилась эффективность проверки документов и билетов

Наступила эра «аутентификации с помощью распознавания лиц». Скорость прохода пассажира через зону безопасности займёт около 3 секунд.

В этом году во время «Чуньюнь» на вокзалах Пекина, Гуанчжоу, Шанхая, Уханя запущена контрольная система аутентификации на базе технологий распознавания лиц. Распознавание займёт около 3 секунд. Если понадобится найти человека на вокзале, то нужно обратиться в сервис-центр и предоставить фотографию. Система быстро найдет пассажира автоматически. Начальник по пассажирским перевозкам железнодорожной корпорации Гуанчжоу, г-жа Чэнь Сяомэй сказала:

«Внедрены турникеты с автоматизированным контролем проездных документов, которые мы называем «пропуск в вокзал с аутентификацией с помощью технологий распознавания лиц». Это значительно ускорило вход пассажиров на вокзал».

В момента входа в здание вокзала проводится быстрое сканирование лица и проездных документов посредством специальных турникетов. Это значительно повысило пропускную способность входов и эффективность и точность проверки и контроля документов и билетов. В залах ожидания ряда крупных вокзалов действует интеллектуальная навигационная система для удобства пассажиров.

20 лет назад люди брали с собой на вокзал постельные принадлежности, расстилали их на полу перед окошком, где продают билеты, и проводили всю ночь в очереди, не сомкнув глаз. Сегодня, благодаря распространению Интернета, а также благодаря разработке и внедрению системы электронных пассажирских железнодорожных билетов, люди могут приобретать билеты в Сети. Количество билетов, купленных в Интернете и с помощью мобильных приложений, уже превышает 60% от общего количества приобретенных билетов.

Китайская гражданская авиация также подчеркивает, что необходимо максимально использовать Интернет, новые медиа-каналы, автоматическую идентификационную систему и ряд других информационных технологий с тем, чтобы повысить уровень информационного обслуживания и предоставить пассажирам новые качественные услуги.

Аэропорт Чжунчуань города Ланьчжоу (провинция Ганьсу, Западный Китай) стал первым в Китае, где была внедрена идентификационная система с помощью технологии распознавания лиц. Благодаря этому значительно увеличилась скорость проверки документов при прохождении проверки безопасности и подтверждения личности. Пассажир международного аэропорта Чжунчуань города Ланьчжоу говорит:

«Очень удобно. Экономит много времени. Можно пройти без проблем и задержек».

4-е изменение: На поезде можно через Интернет заказать доставку еды, а в самолете можно получить доступ в Интернет через Wi-Fi

В прошлом попасть в «поезда зеленого цвета» было непросто, а горячий обед в таких поездках был настоящей роскошью. Вслед за постепенным улучшением обстановки внутри поездов, у людей появилась возможность покупать предоставляемую там еду.

Сегодня выбор блюд, которые предлагаются в поездах, становится всё более богатым, цены варьируются от 15 до 70-80 юаней (от 2,5 до 12-13 долл. США). Летом прошлого года железная дорога запустила для высокоскоростных поездов сервис по заказу обедов через Интернет. Теперь обеды пассажиров высокоскоростных поездов стали более разнообразными: можно приобрести не только фаст-фуд вроде KFC и McDonaldis, но также тефтели «львиные головы», утку и блюда различной кухни.

В самолете можно использовать Wi-Fi – вам не будет скучно во время полета

В этом году во время «Чуньюнь» многие китайские авиакомпании, такие как Дунхан, Наньхан, Хайхан, предоставили пассажирам услугу «Интернет на борту», которая дает возможность использовать Wi-Fi для выхода в Интернет во время полета. В настоящее время на рейсах этих авиакомпаний услуги беспроводного Интернета предоставляются бесплатно.

5-е изменение: От бега по кругу к разветвленной сети путей сообщения: путь домой стал более легким и быстрым

У миллионов китайцев «Чуньюнь» всегда ассоциировался исключительно с железной дорогой. Однако в действительности в этот период люди, главным образом, передвигаются по автомобильным дорогам. В этом году среди 3-миллиардного пассажиропотока на железную дорогу приходится менее 400 млн. чел/раз. Более 80% людей возвращается домой по автодорогам. Сегодня разветвленная сеть автодорог делает путь людей домой более легким, быстрым и безопасным.

6-е изменение: от тюков с подарками к удобной доставке до точки назначения. Меньше багажа – более комфортная поездка

Раньше, возвращаясь домой, на железнодорожные и автовокзалы пассажиры часто брали с собой огромное количество новогодних подарков. В настоящее время багажа у путешествующих во время «Чуньюнь» становится всё меньше. С одной стороны, это говорит об улучшении жизни и сокращении разницы между городом и деревней. Товары, которые раньше можно было приобрести только в городе, теперь появились и в деревне. С другой стороны, бурно развивающаяся электронная коммерция выполняет функцию «перевозчика» новогодних подарков. Всё большее количество людей покупает новогодние подарки в Интернете заранее, с доставкой в точку назначения.

В 2018 году общая сумма капиталовложений в железнодорожную отрасль в Китае составит около 732 млрд. юаней (около 110 млрд. долл. США), в том числе 702 млрд. юаней будут выделены на железные дороги государственного значения. Ожидается строительство новых линий общей протяженностью в 4 тыс. км. из них3500 км. линий будут высокоскоростными.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник», после небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество».

Оставайтесь с нами!

Переводчик: Лю Ли

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